Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

18 ноября 2019, 01:48

Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, обвинив их в попытках постоянно исказить его слова. Он предложил им приехать в Чечню. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.

Как писал "Кавказский узел", на совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова, который говорил по-чеченски, звучали более жесткие слова, утверждают "Русская служба Би-би-си" и издание "Настоящее время". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям Кадырова.

В своей речи Кадыров обрушился на тех, кто "нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами". Он предложил останавливать таких людей, "убивая, сажая, пугая", – приводятся 7 ноября слова Кадырова на сайте "Русской службы Би-би-си".

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения строящегося в поселке Мичурина в Грозном Исламского центра в очередной раз высказался о критиках властей, а также заявил о "провокаторах", которые неправильно трактуют его высказывания. Сюжет об этом был показан 14 ноября в ночных новостях телеканала "Грозный".

Во время посещения строящегося Исламского центра Кадырова сопровождал муфтий Чечни Салах Межиев, а также руководители различных министерств и ведомств республики.

Говоря о критиках власти, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "какая бы у них не была большая борода, в них есть то, что непозволительно мусульманам".

«Этих существ человек десять, кто это пишет. Половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах. Когда начинаешь выявлять, узнаешь, кто это такие», - сказал он (перевел корреспондент "Кавказского узла").

По словам автора сюжета, «те, которые ищут повода для провокаций, цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов».

"Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву»... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю (такое)... В нашем лексиконе это есть. Всегда было - запугивать, ругать", - сказал он.

Кадыров также напомнил критикам о кровной мести.

"Почему ввели кровную месть? Не чтобы убивать людей, а чтобы не убивали. Как Всевышний говорит в Коране… В шариате нет ничего такого - убивать людей… Все, чтобы наладить согласие между людьми", - заявил он.

Кадыров обратился к мусульманским ученым, однако не конкретизировал, к кому именно.

"Мне, если любой ученый (богослов) в этом мире приедет, если докажет, я согласен на любое решение… Если есть более правильный, полезный для народа, для мусульман путь, то мы его примем", - также заявил Кадыров.

Его поддержал муфтий республики Салах Межиев, который привел пример из жизни пророка Мухаммада и его сподвижников.

«Мы не удивляемся тому, что люди слушают подобных существ, что кто-то за ними стоит. При жизни нашего Пророка (мир Ему)… объявился такой враг Всевышнего – Мусейлима, называвший себя пророком. Его тысячи людей поддержали, потом его Абабукар (халиф) против него воевал… Он его потом убил», - сказал он.

Кроме того, муфтий и глава региона вспомнили и отношения между мусульманами и христианским предводителем Наджаши, у которого имелся договор с пророком Мухаммадом, и который, будучи христианином, принял у себя и оберегал мусульман.

Кадыров предложил критикам доказать, что республиканские власти делают что-то "не по Корану, не по Сунне".

«Скажите, если мужчины», - предложил Межиев.

Высказывания Кадырова связаны с критикой со стороны арабских богословов

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" 17 ноября жители Чечни считают, что слова главы муфтия Чечни относительно "провокаторов" и распространителей слухов могут быть связаны с недавними резкими высказывания Кадырова, а также с претензиями в адрес Межиева и духовенства Чечни со стороны некоторых арабских богословов, которые обвиняли их в нарушениях норм ислама.

Ливанский богослов Абдуррахман Димашкия в видеообращении к муфтию Чечни Салаху Межиеву заявил, что чеченские власти осуждают последователей учения саудовского проповедника Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба, но при этом подчеркивают свою любовь к президенту России Владимиру Путину. Богослов сказал, что президент России не принес ничего хорошего чеченскому народу, и напомнил о гибели людей и разрушении инфраструктуры в республике во время чеченских кампаний.

«Высказывания Кадырова и муфтия, как мне кажется, адресованы были не только и не столько тем, кто критикует власти и оставляет негативные комментарии в сетях, но и богословам с Ближнего Востока, что в последнее время достаточно серьезно критиковали и самого Рамзана, и Салаха Межиева, обвиняя их в неправильном толковании религии и чуть ли не в неверии. Один, кажется, даже предложил направить в Чечню исламских ученых, чтобы научить нас «правильному исламу». Слова Кадырова и Межиева о том, что если кто-то считает, что здесь что-то не соответствует Корану и Сунне, и предложение «приехать и доказать» - неслучайны», - уверен Ахмад.

«Критика чеченских властей и духовенства в последние недели в Интернете и соцсетях заметно усилилась. И это, похоже, их серьёзно нервирует. Первоисточник всех последних заявлений Рамзана, включая показанное на местном ТВ, а теперь еще и муфтия, надо искать именно в высказанной ранее в их адрес критике», - полагает Роза.

«Наша власть любую критику в свой адрес, кто бы по какому поводу, когда и как ее не высказал, воспринимают, что называется, «в штыки». В верхах почему-то убеждены в том, что все, что ими делается, должно вызывать у людей восторг и радость. Это касается практически всех вопросов, будь то хозяйственные, религиозные и так далее. И вот убежденность в собственной непогрешимости и правильности своих действий время от времени оборачивается для наших руководителей серьезной критикой со стороны. И реагируют они на нее, опять же, так, как умеют», - считает грозненец Зайнди.

Кадыров пытается смягчить сказанное на совещаниях

По мнению президента международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслана Кутаева, эти слова Кадырова направлены на то, чтобы смягчить впечатления о его предыдущих заявлений.

«Без сомнения, и сам Рамзан Кадыров, и его приближенные пытаются каким-то образом смягчить то, что говорит Кадров у себя на совещаниях. Это уже не первый раз, когда они пытаются смягчит произведенное впечатление», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 17 ноября.

Подобные выражения - «я тебя побью, я тебя убью» - могут употребляться иносказательно, считает Кутаев.

«В нашей культуре 90 из 100 матерей, когда они кричат на детей, кричат: «Я тебя убью, я тебя прибью!». Иногда даже если очень смешно, говорят человеку: «Я тебя убью!» - сказал он.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко заявил, что Кадыров уже не в первый раз говорит какие-то вещи, шокирующие общество.

«Это длится уже месяца-два. Он говорит, что хочет, а рядом с ним есть группа людей, которые все правильно интерпретируют», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя слова Рамзана Кадырова, профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников отметил, что речь может идти о принципе талиона, то есть «око за око, зуб за зуб».

«Но, во-первых, сами эти адаты как источник права в Чечне не действуют уже 150 лет. Кроме того, люди сейчас часто используют тезис о том, что что-то относится к адату или к шариату, чтобы можно было легче это обосновать», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".