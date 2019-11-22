"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров 

Резонанс, вызванный словами Рамзана Кадырова о жестком наказании критиков в интернете, Кремль осторожно отказался комментировать, а пресс-секретарь главы Чечни обвинил журналистов в искажении слов шефа. Сам же Кадыров позднее заявил, что его слова не должны восприниматься буквально. Однако такой стиль высказываний уже стал примером для подражания. И вот уже начальник полиции Аргуна то ли в шутку, то ли всерьез рассуждает об эффективности "пули в ногу" как метода воздействия на взгляды и поведение. "Кавказский узел" подготовил дословный перевод той самой речи Кадырова, и проверил, действительно ли его слова были искажены в прессе?

Репортаж о расширенном совещании в правительстве Чечни 4 ноября, на котором Рамзан Кадыров выступил с речью о провокаторах, создающих негативный информационный фон вокруг республики, был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" и размещен на сайте ЧГТРК. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", - сказал Кадырова на чеченском языке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим этому высказыванию. Сам Кадыров 14 ноября заявил о "провокаторах", которые неправильно трактуют его высказывания. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам.

О чтении дуа за пророка Мухаммада

"Хочу всех поздравить с праздником Раби аль-авваль (в исламе Раби аль-авваль – третий месяц мусульманского календаря, в этот месяц мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммада, – прим. "Кавказского узла"). Чем больше мы будем читать салаваты (молитва с благословением пророка Мухаммада. – Прим. "Кавказского узла")", тем милостивей будет к нам Всевышний. Если читать дуа (мольба, обращение к Аллаху. – Прим. "Кавказского узла") за пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его семью, то Всевышний говорит, что в ответ за нас будет сделано в 10 раз больше. Это наивысшая награда для нас. Поэтому в этот священный месяц, мы будем просить, чтобы наш народ, и мусульмане в целом, жили в мире и согласии", – начал свою речь Кадыров с поздравления жителей Чечни.

Об отсутствии инвесторов в республике

"Где проекты? 500 и более незаконченных проектов!" – далее заявил Кадыров на совещании, обращаясь к чиновникам. – "То возмущались, что комиссия не работает, то ещё на что-то. Я не раз вам говорил, что это делается для того, чтобы в последующем украсть деньги или же землю. Я приводил вам в пример [Абубакара] Арсамакова, банкира и миллиардера. Несмотря на то, что наша республика не получила от него ни гроша, мы восхваляли его за то, что он дал нам кредит. Он приобрёл участок, сказав, что (построит) дом, а сам перепродал его. Если нет кредита, инвестора и ничего официально не закреплено, то это не проект. А просто бумажка, которую в последующем человек продаст".

Абубакар Арсамаков – глава Московского индустриального банка с 1998 года, в отношении которого банк России в январе принял решение о санации, сообщил 22 января РБК. Бизнес Арсамакова был убыточным, так как он занимался финансированием неэффективных инвестиционных проектов в сфере строительства, промышленности и операций с недвижимостью. По данным издания, в 2010 году Рамзан Кадыров наградил Арсамакова высшей наградой Чечни — орденом Ахмата Кадырова. Глава Чечни отметил активное участие банкира в развитии республики: строительстве дорог, жилого фонда, социальной сферы.

О работе гастарбайтеров и жителей Чечни

"Все хотят строить в центре города квартиры вроде коммуналок. Дом с хорошими жилищными условиями строить не хотим, а здание из кирпича и без лифта - пожалуйста. Чтобы обошлось дешевле, а продано было за большую сумму. Или же хотят построить заправку в центре, которых у нас и так полно. Там, где нужно 10 соток земли, [инвесторы] просят 100 гектаров. В итоге, на этих 10 [сотках] строят что-то, а оставшуюся часть продают. Поэтому надо активно работать, а вы в этом не заинтересованы. Будь это иначе, вы бы днём и ночью работали", – отчитал чиновников глава Чечни. "Тысяча узбеков, таджиков, азербайджанцев, европейцев работают у нас. Причём работают быстрее [местных жителей] и берут за это меньше. А [жители Чечни] не хотят, даже если платить им больше. У [местных жителей] причины не ходить на работу начинаются с похорон, а дальше следуют свадьбы и прочее. Заканчивается всё тем, что они и вовсе забрасывают работу", – заявил Кадыров.

Идеи с созданием новых крупных предприятий на Северном Кавказе с нуля, которые "давно витают и которые неоднократно пытались реализовать, как правило, неэффективны", считает глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Константин Казенин. "А неэффективны, в частности, потому, что на такие проекты нет квалифицированных управленцев, как в бизнес-сфере, так и среди местных чиновников. Видимо, мало тех, кто готов профессионально курировать такие проекты".

О критиках из соседних республик

"Сейчас модно сидеть в интернете и строчить комментарии. Всё это ухудшает зрение, память, ослабевает Иман (основа веры. – Прим. "Кавказского узла"). Все, кто не имеет ни малейшего представления о религии и чеченских традициях, рвутся обвинить меня и берут за это деньги. Сегодняшние ваххабиты, которые тогда воевали и сеяли смуту, сегодня сплетничают и клевещут. Наши так называемые соседи заинтересованы во внутренних делах республики больше нас, хотя это должно волновать только чеченцев. Эти люди сидят и всё активно комментируют. А мы ведь простые люди: мы совершаем ошибки, поддаёмся влиянию шайтана, некоторые вообще не здоровы на голову. Что теперь, убивать человека за то, что он оступился?" – сказал глава Чечни.

"Большинство газет и всевозможных правозащитных организаций пишут о том, что мы здесь всех убиваем, но даже когда представляешь им факты, показываешь этих самых людей живыми, они бессовестным образом продолжают нас обвинять. И никто не говорит им: "Я не буду тебя больше читать. Ты же утверждал(а), что того казнили или убили, а сегодня, когда мы видим этого человека живым, ты, не стесняясь, продолжаешь обвинять руководство", – пожаловался участникам совещания Рамзан Кадыров.

Материалы "Новой газеты" о массовых задержаниях и убийствах в Чечне людей, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации и "секретной тюрьме" для геев в Аргуне, вызвали острую реакцию местных властей, заявивших, что в Чечне вообще нет гомосексуалов. 19 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией публикации в прессе.

А 29 октября в ответ на предложение Тумсо Абдурахманова показать (по его сведениям убитого) Валида Яхиханова появился видеоролик директора информационного агентства "Чечня сегодня" Чингиза Ахмадова, продемонстрировавшего молодого мужчину, к которому Ахмадов обращается как к Яхиханову. При этом посмотревшие видео разошлись во мнениях о том, тот ли это Валид Яхиханов.

О наказаниях для сплетников и готовности умереть

"Есть такие "кнопочные" герои, у которых по десять страниц и более. Не пишите ничего, что задевает достоинство. Если хочешь, то выходи воевать. Я уважаю тех, кто воевал, а не тех, кто сидит и пишет что-то. Я клянусь, что того, кто задел честь, я не оставлю. Я готов принять любое наказание за защиту чести, как это делали мои предки. Говорят: "Тебя посадят, убьют". Пусть убивают, мне 43, что мне ещё нужно в этой жизни? МВД, спецслужбы и молодежные организации должны взаимодействовать с властями и между собой, чтобы выявлять этих людей. И решать проблемы не тогда, когда они станут масштабными, а уже там, на месте. Недостаточно прийти и сказать, что ты начальник участка или начальник сектора. Ты должен весь в поту бегать по каждому кабинету, знать всё, что происходит в селе, поднимать и решать проблемы, начиная с улицы. Если нет согласия, то всё рушится. Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", – подчеркнул глава Чечни.

"Сейчас начнётся, мол, "Рамзан сказал убивать" и прочее. Закон, Конституция, демократия – это есть благополучие населения. Ахмат-хаджи (Ахмат Кадыров, – прим. "Кавказского узла") говорил: "Наша цель – это благополучие населения". А всех, кто вокруг – аферистов, предателей, сплетников, шизофреников и прочих, а также всё, что они делают, нужно останавливать", – потребовал Кадыров.

"Кавказский узел" попросил двух носителей чеченского языка перевести скандальную фразу Кадырова "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", - так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся". Оба перевода по сути совпадают с версиями, выполненными Русской службой "Би-би-си" и изданием "Медуза", отметившей, что в речи Кадырова нет контекста, который бы смягчил его заявление или допускал другую его трактовку. Это вызывает вопросы по отношению к объективности пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримов заявил, что слова его шефа неверно трактовал сотрудник "Би-би-си", плохо знающий чеченский язык.

Об отношении к достижениям шейха Мансура

"Нам приводятся примеры со времён пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если посмотреть на историю со времён Османской империи и заканчивая шейхом Мансуром, то встаёт вопрос: почему не сложилась жизнь? Люди думают, что мы не считаем шейха Мансура героем. Как не считаем? Он же первый имам Кавказа! Я его считаю героем, я его считаю достойным мужчиной и уважаю – но что ждало его впоследствии? Те, кто был рядом, не сберегли его. Он же дошёл до Анапы, возвращая Кавказ. А последователи где? Вот его и убрали. Если бы после смерти Ахмата-хаджи мы позволили разрушить согласие меж нами, то здесь были бы другие люди, которые творили бы, что им захочется. Мы создали команду Ахмата-хаджи, и сегодня мы следуем по его пути и ведём людей. А куда привела их дорога? Я не виню имама Мансура и других. Я виню тех, кто был с ними рядом, и кто разрушил мир и согласие между ними всеми. Не просто так они это разрушили. Имамат просто так и не разрушить, особенно такой сильный. Разрушили последователи, не было идейности", – заявил Рамзан Кадыров.

"Недостаточно завоевать что-то войной, если ты не завоюешь любовь на той территории, что захватил, создавая условия для людей и улучшая их жизни. Чтобы ты не завоевал, как бы не бомбил, не уничтожал, если не укреплять любовь и согласие, то в дальнейшем у тебя ничего не получится. Поэтому мы говорим о них (подразумеваются критики власти. – Прим. "Кавказского узла"). Говорим не потому, что считаем их чем-то значимым, а говорим, чтобы предупредить людей о том, что такие могут встречаться. Они не просто так всё это делают. Они сидят под пристальным вниманием. Через бинокль за ними наблюдают те, кто им говорит: "Вот, закинь эти статьи". Целые институты работают над этим", – считает глава Чечни.

Шейх Мансур – первый имам Северного Кавказа, руководитель движения горцев во время Кавказской войны. Во время Дудаева в Грозном имя Шейха Мансура получили улица Маяковского, площадь Ленина и аэропорт Северный. С приходом к власти Рамзана Кадырова улица, площадь и аэропорт были переименованы. Дискуссию о событиях Кавказской войны инициировал сам Рамзан Кадыров.

Об отсутствии контроля над уехавшими чеченцами

"Те, кто зовет себя чеченцами, а на деле просто говорят на чеченском, уверяют своих родных, что уехали учиться или же работать в Москву, где население свыше 15 миллионов человек. Ты должен быть специалистом высшего уровня, или же ты должен работать где-нибудь на стройке. Там жить тяжелее, чем у нас дома. У нас полно строительных и прочих работ, компаний сельскохозяйственных и прочих. Нам нужны специалисты. Некоторые уезжают и оставляют здесь свою семью: отца, брата и остальных. А у некоторых нет семьи или же отца, есть дяди, тёти, но они за ними не следят. Если я миллиардер, то все родственники меня любят, а если я беден, то никто меня не любит. Выходит так, что мать и сестра его контролировать не могут, и он становится наркоманом или ещё кем", – сказал Рамзан Кадыров.

"Мне часто пишут в социальных сетях: "Я была о вас другого мнения, но потом познакомилась с чеченцем, который утверждал, что его мать болеет. Я одолжила (ему) 50-100 тысяч, а он исчез". Потом мы их ищем, находим и заставляем возвращать долг. Если у них нет, то отдаём свои деньги или же заставляем его семью отдать. Днём и ночью занимаемся этим, не зная другой работы. Такой человек говорит: "Я собирался отдать". Но тогда почему не отдал раньше? Тебе дали деньги, потому что думали, что ты мужчина. Потому что ты сказал, что у тебя больная мать, какие-то проблемы дома или же ты попал в аварию. Она тебе поверила и дала эти деньги. Зачем ты просишь, если у тебя нет никаких проблем? Он говорит: "Я сейчас очень опозорен. Я бы так больше не поступил". Клянусь, ему не стыдно. Если бы он знал, что опозорится, он бы изначально так не сделал. Ему должно было быть стыдно уже тогда, когда он придумал то, чего нет, и пошёл просить деньги. Одну девушку так (обманывал) парень, который придумывал множество причин: с отцом что-то не так, с матерью, а потом и он в аварию попал. Видимо, она была хорошо обеспечена. В итоге ей пришлось продать квартиру и всё остальное. Некоторые скажут: "Так не надо было ему ничего давать". Но ведь подождите – это он не должен был у неё просить!" – заявил глава Чечни.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за свои сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников, за критику властей республики или за неподобающее поведение. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

О стремлении сберечь семейные ценности и традиции

"У всех наших госслужащих везде есть родственники: с маминой стороны, с папиной, родственники жены/мужа. Все мы друг другу родственники. Почему такие понятия, как "семья" и "род" у нас так важны? Потому что мы жили в согласии, чтобы мы это берегли и не делали ничего плохого. Если у кого-то нет отца, брата, то кто-то другой берёт ответственность за этого человека. Как в религии при заключении брака, если нет отца, то брат даёт согласие, нет брата – дядя, нет дяди – двоюродный дядя, а если вообще никого нет, то мула. Это говорит об ответственности мусульман. Не тогда ответственны, когда у человека всё хорошо, и ты идёшь танцевать на его ловзар (чеченские танцы. – Прим. "Кавказского узла"), а тогда, когда у него проблемы. Но так никто не хочет, все хотят вертеться вокруг того, кто хорошо живёт, и говорить ему, какой он хороший и красивый", – заявил глава Чечни.

"Когда мы смотрели телевизор и там объявили о том, что меня с председателя правительства повысили до исполняющего обязанности президента, я заметил что те, кто был в тот момент рядом, начали на меня по-другому смотреть (Кадыров говорит о событиях февраля 2007 года, когда Владимир Путин подписал указ о назначении Рамзана Кадырова временно исполняющим обязанности президента Чечни, – прим. "Кавказского узла"). Тогда я сказал: Я все тот же Рамзан. Кем бы я там ни был, между нами всё должно быть как прежде, не смотрите на меня по-другому. Добавилось ответственности и всё. Ты остаёшься тем, кем был". Поэтому даже если ты стал миллиардером, ты останешься кем был. Если ты не был мужчиной, то от тебя нет толку ни мусульманам, ни твоей семье. Мы же все видели таких богатых людей, у которых домашние голодают. Поэтому мы должны беречь институт семьи, эти ценности. Чтобы их беречь, надо о них знать. О них надо узнавать из религии и традиций", – сказал Рамзан Кадыров.

"Если дочь вышла замуж или же сын женился, соблюдаются определенные традиции: сын какое-то время прячется от отца. Женитьба, развязывание языка (чеченский обычай для невест. – Прим. "Кавказского узла") и другие процедуры надо беречь. Всё происходит поэтапно: сначала ты жених, потом отец, потом свёкор. И все семейные ценности надо беречь и соблюдать", – добавил Кадыров.

Власти Чечни неоднократно попрекали местных жителей за несоблюдение традиций. Так, в феврале после извинений чеченки Малиды Магерамовой в эфире ЧГТРК "Грозный" за обращение к властям чиновники потребовали от сыновей пожилой женщины самостоятельно решить ее проблемы с жильем. В 24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. С этого дня по 22 ноября в интернете появилось шесть видео с публичными извинениями за поведение на свадьбах в Чечне.

О том, почему он рассказал про любовь к жене

"Кадыров сказал, что он любит свою жену". Я вынужден был в это время это сказать, поскольку они утверждали, что мы не уважаем своих женщин, что у них нет права голоса и вообще никаких прав. Но ведь в религии лучшим считается тот, кто уважает свою жену и любит свою семью. Если ты её не любишь и не уважаешь, как ты будешь её обеспечивать? Мы тоже любим, уважаем, ценим, ответственно относимся к жёнам, семье. Знаете, когда я понял, что жениться и увидеть на фото невесту в свадебном платье стыдно? У меня был друг Кади из Бачи-Юрта. Когда я женился, он показал по ТВ фото моей жены и поздравил нас, а братья Медни сделали ей замечание (Кадыров женат на односельчанке Медни Айдамировой, с которой познакомился ещё в школе, – прим. "Кавказского узла"). Тогда я понял, что это неприятно и неудобно. С тех пор я понимаю. Он просто поздравить хотел, а она ко мне пришла в слезах. Я ей объяснил, что вообще не знал об этом, и поговорил с другом. Однако с тех пор я знаю, что так нельзя", - заметил Кадыров.

Глава Чечни сам рассказал на федеральном канале об отношениях с женой, указал блогер Тумсо Абдурахманов в своем видео, опубликованном в октябре. "Именно ты стал выпячивать свои отношения с женой на весь мир, снявшись в передаче на НТВ под названием "Сердце Рамзана Кадырова", в которой ты рассказал о том, как любишь свою жену,.. как любишь баловать ее сюрпризами", – указал блогер, обращаясь к главе Чечни. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Об информационной войне и сплетнях

"Мы не людоеды, мы ответственны за своих жён, жена – это главный семейный очаг, мы её уважаем. Этим разговором я хочу сказать всем российским, западным, европейским СМИ, которые говорят, что у нас нет культуры, что мы убиваем людей и прочее: у нас есть нравственность, культура и всё остальное. Я клянусь, что я при своём отце ни разу не говорил со своей женой, хоть мы и жили под одной крышей. Те, кто не знает, что значит мать, жена, отец, что-то пытаются комментировать. У меня есть семья, и я её показываю для чего? Чтобы показать пример того, что мы нормальные люди. Жена говорила, что не хочет давать интервью, мне ей приходится объяснять, что мы не можем молчать, что мы связаны с политикой. Моя пожилая мать всю жизнь не любила появляться на ТВ и фотографироваться. Когда отец был жив, то она вообще куда-то убегала, мы её приводили", – рассказал Кадыров.

"А те, кто говорит мне о нравственности, ничего собой не представляют. Всё, что они могут – вырвать из контекста два слова и комментировать их, а я о поэтапных вещах говорю. Мы боремся со сплетнями, мы этих чертей победили. Все эти европейские, западные и внутригосударственные институты работали над нашим народом, но мы их победили. В плане борьбы и военной тактики. Теперь активизировались институты сплетен, но мы и их победим. Победим, потому что мы верим в Аллаха, соблюдаем сунну, укрепляем труды праведников и соблюдаем наши традиции", – заключил глава республики.