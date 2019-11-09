Глава Чечни Рамзан Кадыров во время заседания правительства Чеченской Республики. 5 ноября 2019 г. Стоп-кадр видео YouTube канала «ЧГТРК Грозный» https://www.youtube.com/watch?v=rPQzE5F2u0w

09 ноября 2019, 02:22

"Би-би-си" исключила вероятность искажений перевода речи Кадырова

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова обвинил сотрудников "Би-би-си" в неверном переводе заявления главы Чечни, который потребовал жестко наказывать критиков в интернете. Слова Кадырова переведены верно, заявила пресс-служба корпорации.

Как писал "Кавказский узел", на совещании в правительстве Чечни 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. По словам Кадырова, "любой, кто посягнёт на честь и достоинство, понесёт самое строгое наказание". В речи Кадырова, который говорил по-чеченски, звучали более жествкие слова, утверждают "Русская служба Би-би-си" и издание "Настоящее время". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать оценку угрожающим высказываниям Кадырова.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - приводятся 7 ноября слова Кадырова на сайте "Русской службы Би-би-си".

После публикации перевода "Би-би-си" представитель главы Чечни Альви Каримов заявил, что сотрудник телерадиовещательной компании плохо знает чеченский язык и поэтому неверно трактовал слова Кадырова, сообщило 7 ноября "Эхо Москвы".

Каримов также упрекнул западные СМИ в необъективности при освещении событий в Чечне. «Слова о том, что в республике наведем порядок, остановим тех, кто раздувает вражду, сеет ложь, восприняты этими «доброжелателями» так, как им это хотелось бы», - приводит его сообщение РБК.

В свою очередь, корпорация заявила, что уверена в своем переводе с чеченского. "Точность является неотъемлемой составляющей журналистики "Би-би-си", - цитирует 8 ноября сообщение пресс-службы британской телерадиовещательной корпорации "Интерфакс".

Напомним, после заявления Кадырова правозащитник Лев Левинсон отметил, что свобода слова, обмен информацией в Интернете все больше подвергаются давлению и регламентированию в России, и Чечня – лишь часть этого процесса. Требование Кадырова выглядит как очередная угроза преследования за право иметь собственное мнение, сочла медиаюрист Галина Арапова.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Извинения Ислама Кадырова возмутили жителей Чечни", "Критика Кадырова стала тревожным сигналом для Даудова", "Грозненец публично покаялся за пение во время пожара в торговом центре".

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