Экономисты назвали причины низких рейтингов регионов Северного Кавказа

23 октября 2019, 21:35

Теневая экономика, недостаток квалифицированных кадров и коррупция приводят республики Северного Кавказа на последние места в социально-экономических рейтингах, считают опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. По их мнению, финансирование регионов-аутсайдеров из Москвы будет продолжено, а их главам отставки не грозят.

Как писал "Кавказский узел", Кабардино-Балкария и Ставрополье, согласно данным Росстата за второй квартал этого года, вошли в десятку регионов с самой высокой долей семей, которым доходов хватает только на еду. И это не единственный социально-экономический рейтинг за последние месяцы, в котором регионы Северного Кавказа занимают последние места. Согласно этим рейтингам, в регионах СКФО самые низкие пенсии в России, наименьшая численность среднего класса, самый высокий уровень безработицы, самые низкие зарплаты учителей.

22 октября стало известно, что проверка Счетной палаты показала неэффективность господдержки Северного Кавказа. Субсидии, выделенные регионам СКФО, не сняли напряженность на рынке труда и не привели к кардинальному улучшению инвестиционного климата, заключила по итогам проверки Счетная палата России.

Социально-экономические рейтинги не могут быть предвестниками серьезных отставок в регионах СКФО, считает эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"Например, главу КБР только что утвердили и, естественно, его не снимут, какими бы ни были рейтинги. Проблема этих рейтингов в том, что рейтинг отражает статику, а не динамику. То есть, если Ингушетия всегда была бедной, то она всегда в этих рейтингах бедной и останется, а Москва всегда была богатой, всегда такой и останется. В этих рейтингах не дается четкая тенденция развития региона за годы правления предыдущих руководителей", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Жаворонков.

Он считает, что следует сравнивать динамику социально-экономических показателей, а не статику этих рейтингов. "Но в целом низкие показатели развития сами по себе не могут быть причиной отставок руководителей этих регионов. Отставки могут быть в случае, если там будут серьезные протестные акции, как, например, в Ингушетии. В остальных случаях вряд ли", - отметил Сергей Жаворонков.

26 апреля президент России подписал указ, который определяет 15 показателей, исходя из которых между регионами будут распределяться гранты в форме межбюджетных трансфертов. В числе этих показателей уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда, объем инвестиций, ожидаемая продолжительность жизни, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия. Также работу губернаторов будут оценивать по уровню среднемесячной зарплаты в регионе, уровню бедности и доступности жилья, по доле городов с благоприятной городской средой, по качеству окружающей среды, уровню образования и доле качественных автодорог.

По его прогнозам, в регионах СКФО не стоит ожидать роста экономических показателей. "Как в целом по всей России, так и в регионах СКФО не стоит ожидать роста показателей. По моим прогнозам, будет некая стагнация. СКФО не является регионом, где один удачно реализованный проект может изменить ситуацию. Жители этих регионов могут почувствовать реальные изменения к лучшему, если руководство сможет привлечь, заинтересовать предпринимателей, ориентироваться на развитие бизнеса, а не грабить их и создавать трудности. В этом случае могут быть изменения, ситуация может медленно улучшаться. А если нет, то им придется рассчитывать только на милость федерального бюджета. И, к сожалению, многих руководителей это вполне устраивает", - подчеркнул Сергей Жаворонков.

ситуация в СКФО зависит от общей ситуации с бюджетом РФ

По его мнению, Москва вряд ли решит свернуть экономические программы в регионах-аутсайдерах. "Вряд ли последует такое решение. Например, поддержка Чечни не сократится. А что касается других регионов СКФО, то сокращение теоретически возможно. Но в целом надо сказать, что ситуация в СКФО зависит от общей ситуации с бюджетом РФ. Пока общий бюджет РФ благодаря высоким ценам на нефть вырос. Если год назад в рамках трехлетнего бюджета планировалось, что расходы в 2020 году будут в районе 18,5 триллиона рублей, а сейчас планируют уже 19,5 триллиона. На 2021 год планировалось 20 триллионов с небольшим, теперь планируется 20 триллионов 600 миллиардов. То есть я не вижу каких-то вариантов, что будет принято политическое решение о резком сокращении поддержки", - рассказал Сергей Жаворонков.

Главной проблемой регионов СКФО он назвал отношение к работе. "В этих регионах у населения выработалась такая культура, что работа - это для наивных, а вот серьезные люди должны заниматься делением бюджетных денег. Эта культура распространяется в целом по всей стране, но на Северном Кавказе она выработана в наиболее яркой степени. При том, что нельзя сказать, что все кавказские регионы обделены природными ресурсами. Можно такое говорить про Западный Кавказ, но не про Дагестан, где и нефть, и газ, и энергетика, и сельское хозяйство. То есть проблема не в природных ресурсах. На ситуацию влияют коррупция и непрофессионализм местных кадров. С советского времени было известно, что там можно было купить должность, когда в масштабах страны это еще не было принято", - отметил Сергей Жаворонков.

Глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Константин Казенин также не ожидает уменьшения масштабов реализуемых в СКФО государственных программ.

"Я думаю, что речь должна идти не об уменьшении масштабов экономических программ в регионах СКФО. Вообще важнее не суммы, которые идут в эти регионы, а то, как они используются. Поскольку маленькая сумма может быть использована эффективнее, чем большая сумма, например. Я не готов сказать, что суммы, которые в данный момент выделяются республикам СКФО, завышены или занижены. Вопрос не о суммах, а о том, какие программы следует поддержать на Северном Кавказе, и какая должна быть цель реализуемых там федеральных программ", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Константин Казенин.

на Северном Кавказе существуют свои точки роста. Надо ориентироваться ... на тот бизнес, который уже есть, помогать его развитию, создавать благоприятные условия

Он считает, что идеи с созданием новых крупных предприятий на Северном Кавказе с нуля, которые "давно витают и которые неоднократно пытались реализовать, как правило, неэффективны". "А неэффективны, в частности, потому, что на такие проекты нет квалифицированных управленцев как в бизнес-сфере, так и среди местных чиновников. Видимо, мало тех, кто готов профессионально курировать такие проекты. Их нет, но на Северном Кавказе существуют иные, свои точки роста. Надо ориентироваться не на то, что мы хотим видеть или хотим построить, а на тот бизнес, который уже есть, помогать его развитию, создавать благоприятные условия", - сказал Константин Казенин.

По его мнению, для улучшения экономической ситуации в регионах СКФО надо поддержать бизнес и создать условия для его дальнейшего развития. "Можно долго рассуждать, почему в Дагестане не пошло строительство мегаобъектов туристического кластера. Можно придумать массу причин. Но для Дагестана есть более практический вопрос - это, как помочь тем, кто готов перерабатывать сельхозпродукцию высокогорья. Могу сказать, там есть несколько таких заводов, и все они в плачевном состоянии. Я не говорю, что именно они должны получать какую-то помощь. Я говорю о более широкой проблеме. Нужно сменить подходы и нужно видеть те ростки бизнеса, которые есть, которыми уже занимаются, и создавать для них условия для дальнейшего развития", - отметил Константин Казенин.

Он также не ждет отставок руководителей регионов СКФО, которые оказались в аутсайдерах. "Далеко не в первый раз и не первый год эти регионы оказываются на последних местах разных рейтингов. Насколько я могу судить, кадровые решения о главах регионов не принимаются на основании этих рейтингов", - пояснил Константин Казенин .

Эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Натальи Зубаревич также не считает возможным сворачивание экономических программ в регионах-аутсайдерах.

"Начнем с того, что в заявлении Росстата речь шла о расходовании 8 миллиардов рублей, а общим объём трансфертов республикам СКФО в прошлом году был 220 миллиардов рублей. Как их можно свернуть? Не считаю это возможным. Но полученные по госпрограммам деньги расходуются плохо. Никто с этим не спорит. Программы не будут отменены, разговор идет о том, что нельзя раздавать деньги акционерным обществам и втихаря распределять полученные средства", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Зубаревич.

Для прироста в разных сферах сначала надо улучшить ситуацию в ведущих регионах, потом взяться за Северный Кавказ

Она уверена, что к депрессивности в этих регионах больше всего ведет теневая экономика. "Там очень много теневой экономики. Особо нет инвесторов, кроме бюджета. Риски инвестиций большие. Там идет распил бюджета. Везде действуют откаты. Кроме этого, нет необходимых кадров, а потребительский спрос невысокий. Чего еще можно ожидать в таких условиях?" - отметила Наталья Зубаревич.

По ее мнению, ситуация как минимум не улучшится, если не предпринять необходимые шаги. "Может случиться еще один кризис, и ситуация заметно ухудшится. Я точно сказать не могу, но, скорее всего, все останется как есть, если ситуация экономическая, кадровая политика не изменятся", - сказала Наталья Зубаревич.

Она считает, что в регионах СКФО будут зафиксированы экономические улучшения, если изменения начнутся в лидирующих регионах РФ. "Для прироста в разных сферах сначала надо улучшить ситуацию в ведущих регионах, потом взяться за Северный Кавказ. Пока там нет улучшений, улучшений не будет также в СКФО", - подчеркнула Наталья Зубаревич.

Ранее в интервью "Кавказскому узлу" Наталья Зубаревич заявила, что при оценке эффективности руководства регионов Северного Кавказа и принятии решения об отставках, Кремль скорее обращает внимание на конфликты в региональных элитах, нежели на экономические показатели. По мнению Зубаревич, адекватных социально-экономических индикаторов оценки ситуации на Кавказе просто не существует - слишком велик в регионах вес теневой экономики. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован в соответствующем разделе "Кавказского узла".