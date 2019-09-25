Республики юга России отличились низкими пенсиями

25 сентября 2019, 19:38

Средний размер пенсий в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии в первом полугодии 2019 года оказался самым низким в России.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 1 июля 2018 года самыми низкими пенсии были в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии.

В то время, как средние пенсионные выплаты наиболее высоки в северных регионах страны (до 24,3 тысячи рублей на Чукотке), самыми низкими они оказались в Северо-Кавказском федеральном округе: ниже всего пенсии в Дагестана (10 922 рубля), немногим более в Кабардино-Балкарии (11 083 рубля), чуть выше в Карачаево-Черкесии (11 935 рубля). Эта информация была предоставлена Пенсионным фондом России в Росстат по данным на 1 июля 2019 года, сообщили сегодня "Известия".

На четвертом месте с конца в списке Калмыкия со средней пенсией в 12 010 рублей, на пятом - Ингушетия, с 12 111 рублей. При этом средний показатель по России составляет 14,2 тысячи рублей, следует из данных ПФР.

Напомним, что республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга качества жизни в России по итогам 2018 года. Карачаево-Черкесия заняла там 84-е место, Ингушетия - 82-е, а Кабардино-Балкария 76-е.

Регионы СКФО находятся и в конце рейтинга по численности среднего класса, опубликованного 12 августа. Последний места, с 85-го по 81-е, заняли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Согласно данным исследования, в Ингушетии доля семей среднего класса составила только 1,9%, в Чечне - 2,5%, в Дагестане - 2,9%. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии к среднему классу отнесены 4,1% и 4,4% семей соответственно.