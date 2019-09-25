Пенсионное удостоверение. Фото: Юрий Гречко / Югополис

25 сентября 2019, 19:38

Республики юга России отличились низкими пенсиями

Средний размер пенсий в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Ингушетии в первом полугодии 2019 года оказался самым низким в России.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 1 июля 2018 года самыми низкими пенсии были в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Калмыкии.

В то время, как средние пенсионные выплаты наиболее высоки в северных регионах страны (до 24,3 тысячи рублей на Чукотке), самыми низкими они оказались в Северо-Кавказском федеральном округе: ниже всего пенсии в Дагестана (10 922 рубля), немногим более в Кабардино-Балкарии (11 083 рубля), чуть выше в Карачаево-Черкесии (11 935 рубля). Эта информация была предоставлена Пенсионным фондом России в Росстат по данным на 1 июля 2019 года, сообщили сегодня "Известия".

На четвертом месте с конца в списке Калмыкия со средней пенсией в 12 010 рублей, на пятом - Ингушетия, с 12 111 рублей. При этом средний показатель по России составляет 14,2 тысячи рублей, следует из данных ПФР.

Напомним, что республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга качества жизни в России по итогам 2018 года. Карачаево-Черкесия заняла там 84-е место, Ингушетия - 82-е, а Кабардино-Балкария 76-е.

Регионы СКФО находятся и в конце рейтинга по численности среднего класса, опубликованного 12 августа. Последний места, с 85-го по 81-е, заняли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Согласно данным исследования, в Ингушетии доля семей среднего класса составила только 1,9%, в Чечне - 2,5%, в Дагестане - 2,9%. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии к среднему классу отнесены 4,1% и 4,4% семей соответственно. 

Примечание:

"Дагестан и Ингушетия вошли в число регионов с наименьшей стоимостью услуг ЖКХ", "Регионы юга России отличились низкими зарплатами учителей", "Соцсети указали министру на причины спада рождаемости в Кабардино-Балкарии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 сентября 2019, 21:10

25 сентября 2019, 20:25

  • Верховный суд Азербайджана отказался оправдать активистов ПНФА

    Высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, осужденных за ее финансирование. Суд на два месяца сократил срок наказания главному обвиняемому, но защита сочла смягчение приговора незначительным.

25 сентября 2019, 19:08

  • Проверка жалоб убийц Немцова и Ахмедилова началась на фоне споров в соцсетях

    Пользователи соцсетей поспорили о том, заслуживают ли осужденные за убийство Бориса Немцова и дагестанского журналиста Абдулмалика Ахмедилова жесткого обращения. Карельское управление службы исполнения наказаний начало проверку информации об избиениях и пытках, на которые пожаловались заключенные из Чечни и Дагестана.

25 сентября 2019, 18:39

  • Защита сравнила аресты Свидетелей Иеговы* в Дагестане с советской практикой

    Запрет Свидетелей Иеговы* как религиозной организации не является основанием для преследования за веру, но силовики это игнорируют, заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат четырех дагестанских верующих Максим Первунин. Он указал на параллели между преследованием Свидетелей Иеговы* в современной России и советскими гонениями. Родным не дают видеться с обвиняемыми в СИЗО, заявила супруга Арсена Абдуллаева.

25 сентября 2019, 18:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи