Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Стоп-кадр видео https://youtu.be/GL0PmG9ZdGY

15 февраля 2020, 13:50

Милашина получила угрозу убийством спустя неделю после избиения в Грозном

Автор письма в редакцию "Новой газеты" пригрозила журналистке Елене Милашиной "смертным приговором" за публикации о Чечне и Рамзане Кадырове. В другой угрозе, распространенной в соцсетях, недавнее нападение на Милашину в Грозном названо предупреждением для сотрудников Правозащитного центра "Мемориал".

Как информировал "Кавказский узел", 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина, а также краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Публикации чеченских государственных СМИ с одобрением избиения Милашиной и Дубровиной свидетельствуют о том, что нападение связано с призывом Рамзана Кадырова расправляться с авторами сплетен о Чечне, указали правозащитники. Публичное одобрение действий участников нападения не нарушает российские законы, констатировали юристы.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

На редакционную почту "Новой газеты" пришло письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной. "Ты скажи спасибо, что тебя вообще не убили! <..> Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе — тебе крышка. И мы приведем смертный приговор в отношении тебя!" - говорилось в письме. Почтовый адрес, с которого оно было направлено, зарегистрирован на имя Анны Иконниковой, сообщила 14 февраля "Новая газета".

Скриншот публикации угрозы Милашиной, https://vk.com/wall-189387032_265Елена Милашина опубликовала 14 февраля на своей странице в Facebook фотографию распечатки этого письма. Там указано, что письмо было получено 13 февраля. На вопрос в комментариях об обращении в правоохранительные органы Милашина отметила, что "заявление им не так страшно, как статья в "Новой", судя по всему". "Поэтому статью дописываю как раз", - добавила она. Журналистка отметила, что будет написано и заявление.

К 13.50 мск 15 февраля эта публикация собрала 163 просмотра и 28 комментариев. Пользователи Facebook осудили автора угроз.

В другой публикации от 14 февраля Елена Милашина указала, что текст с угрозами от имени Анны Иконниковой еще до отправки на почту "Новой газеты" был опубликован на странице "Подвал Кадырова" в соцсети "ВКонтакте". Администратором группы указана Анна Иконникова, которая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" называет себя бойцом частной военной компании "Вагнер".

Скриншот публикации угрозы в адрес ПЦ "Мемориал", https://vk.com/wall-189387032_263Ранее, 12 февраля, на странице "Подвал Кадырова" была размещена и другая угроза, обращенная к сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал". "То, что в Грозном избили вашего адвоката и журналиста - это вам предупреждение! Если еще раз кто-нибудь появится в Чечне из вашего общества - убьем!" - говорится в публикации.

Еще одним администратором группы "Подвал Кадырова" значится пользователь под ником "Риана Призрак-Днр". В декабре 2019 года Правозащитный центр "Мемориал" получал от этого пользователя угрозы расправы и убийства сотрудников. В связи с этими угрозами правозащитники обращались в Следком, сообщил 18 декабря 2019 года "Коммерсант".

Председатель совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов счел проверку, проведенную по этому заявлению, недостаточной. "Нам пришел [от СК] совершенно маразматический ответ, что ваше обращение, а не заявление о преступлении, рассматривается. То есть ни о чем", - процитировали 14 февраля Орлова "МБХ медиа".

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Напомним, что 4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. Позднее он заявил, что эти угрозы убийством не нужно понимать буквально. 4 февраля стало известно, что Управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по заявлению руководителя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, который указал на возможные признаки преступления в словах Рамзана Кадырова.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Журналистка "Новой газеты" оштрафована после пикета в поддержку Эстемировой", "Лавров извинился перед пострадавшей в Ингушетии журналисткой", "Избитые в Ингушетии журналисты посетовали на дефицит информации о следствии".

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