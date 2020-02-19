Милашина потребовала от Бастрыкина расследовать ее избиение

19 февраля 2020, 02:23

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина 18 февраля подала заявление в Следственный комитет России с требованием расследовать нападение на нее и адвоката Марину Дубровину в Грозном. Инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, поэтому не находится в компетенции МВД, считает главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Врачи диагностировали у Милашиной ушибы, а врач, осматривавший Дубровину, сделал это "на расстоянии", заявив, что "все в порядке", рассказала Милашина. Полиция рапортовала о начале проверки по заявлению журналистки, однако спустя десять дней Милашина пожаловалась, что чеченские полицейские не запросили позволяющие опознать нападавших видеозаписи с камер в гостинице. Нападение на Милашину и Дубровину связано с их работой, предположили правозащитники.

Елена Милашина считает, что ее и Дубровину избили в связи с посещением суда над Исламом Нухановым, который снял видео о роскошной жизни чеченских чиновников. 27-летнего Нуханова после пыток обвинили в хранении патронов. Жена Ислама Нуханова добилась проверки ее заявления о неправомерном задержании и лишении свободы мужа. Она также жаловалась на угрозы в соцсетях.

Нападение на Елену Милашину и Марину Дубровину должен расследовать Следственный комитет России, а не МВД, поскольку инцидент связан с профессиональной деятельностью журналиста, процитировала 18 февраля "Новая газета" на своем сайте требование, описанное Милашиной в ее заявлении на имя главы российского Следкома Александра Бастрыкина.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с публичной просьбой передать это заявление лично в руки главе Следкома, отмечает издание.

"18 февраля Елена Милашина в очередной раз обратились к председателю СКР господину Бастрыкину с заявлением о преступлении, так как нападение на нее связано с профессиональной деятельностью (и нападавшие это не скрывали), а значит, по закону является подследственным СКР, а не МВД. Кроме того, чеченская полиция, которая расследует нападение, не проявляет никаких признаков активности, и это совершенно не удивляет, учитывая тот факт, что именно чеченская полиция и ее методы являются основным предметом критики в публикациях Елены Милашиной", — написал в своем обращении Муратов.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что нападение на Елену Милашину напрямую связано с ее работой по освещению ситуации с нарушением прав человека в Чеченской Республике.

"С декабря 2014 года на журналистов и правозащитников, работающих в Чечне, было предпринято не менее 15 атак, в том числе с применением физического насилия, опасного для жизни. Количество угроз, которые получили в свой адрес журналисты и правозащитники, исчисляется за аналогичный период времени десятками. Ни одна из этих угроз не получила надлежащую правовую оценку (не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту угрозы), ни одно нападение не было расследовано", — сообщает Муратов.

Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Сама Елена Милашина завила, что работает и будет работать в Чечне, потому что, "когда закон бездействует, единственный доступный в нашей стране способ остановить убийц журналистов — продолжить, несмотря на опасность, их дело".

На сайте Следственного комитета России, по данным на 01.30 мск сегодня, нет информации о подаче в ведомство заявления от Елены Милашиной.

8 февраля в Instagram-аккаунтах республиканских СМИ "Чечня Сегодня", "Грозный-информ" и ЧГТРК "Грозный" были размещены видеоролики, на которых люди разного возраста, представленные как "простые жители Чечни", критикуют Елену Милашину и одобряют нападение на журналистку. "Очерняется чеченский народ, мы пытаемся пропускать это мимо ушей, но это накапливается... Ей (Милашиной) хайп, провокация нужна была, она это и получила", — сказал, в частности, молодой мужчина на видео, опубликованном в аккаунте ИА "Чечня сегодня". "Если бы (Милашина) вела себя адекватнее и не выкидывала вбросы касательно нашего населения [ничего бы и не было]... Я так понимаю, не особенно и сильно ее побили, конечно, надо было побить сильнее", — привело слова другого молодого человека ИА "Грозный-информ".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".