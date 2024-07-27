Юристы указали на риски Нурмагомедова в связи с претензиями налоговиков

27 июля 2024, 00:44

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В случае если бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов не оплатит налоговую задолженность, он может лишиться своего имущества в России, отметила юрист Оксана Васильева. Адвокат Тимофей Широков не исключил заказной характер претензий к Нурмагомедову.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что бывший чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов задолжал крупную сумму по налогам, в связи с чем налоговая служба приостановила операции по его счетам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова в счет погашения его долга на сумму более 79,3 миллиона рублей перед налоговой. Тем временем фанаты требуют в соцсетях прокомментировать скандал с долгами.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года. В январе 2023 года Нурмагомедов сообщил, что ушел из индустрии смешанных единоборств, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Кандидат юридических наук, генеральный директор юридической компании ООО "Мариокс центр" Оксана Васильева 26 июля рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о нюансах проведения выездных налоговых проверок. По ее словам, в соответствии с 89-й статьей Налогового кодекса РФ выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа.

"В случае если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить помещение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка может проводиться по месту нахождения налогового органа. Выездная проверка назначается лишь после того, как инспекторы соберут достаточное количество косвенных доказательств, свидетельствующих о нарушениях со стороны налогоплательщика. Однако от выездной проверки по-прежнему никто не застрахован", - рассказала она.

По словам Васильевой, выездная проверка налогоплательщика проводится в течение двух месяцев. "Срок проведения выездной проверки может быть продлен до четырех или шести месяцев в следующих случаях: налоговый орган получил информацию, которая свидетельствует о возможном нарушении налогового законодательства и требует дополнительной проверки; на территории, где проводится проверка, случился потоп, наводнение, пожар или другие чрезвычайные происшествия; не были предоставлены в установленный срок документы по требованию налоговых органов; имеются иные обстоятельства", - пояснила она.

Юрист указала, что такие проверки уже давно носят исключительно плановый характер. "Кандидаты для этого мероприятия отбираются налоговой службой на основании критериев риска", - отметила Васильева.

Если Хабиб Нурмагомедов не согласен с выводами проверяющих, то в течение одного месяца с момента получения акта, а также в течение 10 дней со дня истечения срока проведения дополнительных мероприятий налогового контроля (если они проводились), он имеете право представить в эту же инспекцию письменные возражения по акту (по результатам дополнительных мероприятий), уточнила она. "Для начала необходимо подать возражение в налоговый орган и только после рассмотрения возражения можно рассматривать поход в суд (в зависимости от полученного решения на возражение)", - подчеркнула Васильева.

Она рассказала о возможных последствиях для Хабиба Нурмагомедова в случае, если откажется платить. "Могут завести уголовное дело. Если его признают виновным, ему будет грозить наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты подозреваемого за период от одного до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы до шести лет, поскольку данная ситуация попадает под действие 199-й статьи УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере)", - сообщила Васильева.

В отношении имущества Хабиба начался поиск для дальнейшего изъятия, если не остановить данную процедуру путем погашения долга, то имущества (недвижимость, дорогие автомобили) он лишиться, добавила она.

Случаются и внеплановые выездные проверки, вероятно, таковая могла быть у Хабиба Нурмагомедова, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимофей Широков.

"Обычно все начисления проводятся на основании тех данных, что предоставляет сам резидент. Но здесь в силу определённых причин заинтересовались. Выехали и прошерстили", - сказал он.

Нужно смотреть, как Хабиб получал деньги.

Адвокат затруднился сказать, насколько правомерны требования Федеральной налоговой службы по налогам с гонораров Нурмагомедова за бои за рубежом. "Здесь надо смотреть, с какими государствами существуют соглашения об избежании двойного налогообложения, с какими - нет. С США у России такое соглашение было, но оно приостановлено. Вероятно, и с другими странами может быть такая же ситуация. Или с ОАЭ возможны свои нюансы. Там налоговая система приближена к шариату, и НДФЛ в привычном понимании отсутствует. Как это учитывалось - не ясно. Кроме того, нужно смотреть, как Хабиб получал деньги. Возможно, ему гонорары перечислялись на счета в российских банках. Как он отчитывался по ним и где налоги платил - неизвестно нам. Помимо этого, он мог вести бизнес в то время уже и в России", - пояснил Широков.

Оксана Васильева также указала на возможность обоснования со стороны ФНС претензий к Нурмагомедову за зарубежные гонорары. "Возможно, он не платил заграницей НДФЛ. И если его деньги пересекали границу с РФ - неважно, безналичными на счета в росбанках или наличными, в чемоданах везли, - он обязан был задекларировать их и заплатить налог. Если с него взимался налог в иностранном государстве, то нужно было оповестить ФНС, что получены средства от таких-то действий и налог уплачен", - сказала она.

Между тем, адвокат Широков не исключил заказной характер претензий к Нурмагомедову. "Юристам Нурмагомедова, наверное, есть, что сказать в ответ на претензии. Но в отношении таких видных людей как Хабиб есть и политическая составляющая. При негативном развитии событий могут его и к уголовной ответственности привлечь, хотя по закону, если он закроет задолженность, дело должны прекратить", - указал Широков.

С мнением о "заказном характере" претензий к Нурмагомедову согласен тренер UFC Аскер Намитоков.

Уверен, что претензии к Хабибу носят заказной характер.

"Во-первых, там на Западе, где Хабиб выступал, гонорары никогда не даются чистыми, всегда взимаются налоги. Во-вторых, надо спросить с самих налоговых органов, с чего это они именно Хабибу решили выдвинуть претензии на его заработанные трудом деньги, в то время как воруют тоннами <...> Уверен, что претензии к Хабибу носят заказной характер. Это политика "двойных стандартов", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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