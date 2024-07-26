Беспилотник. Фото пресс-службы администрации Красноармейского района

26 июля 2024, 11:14

Подворья жителей Мясниковского района пострадали во время атаки БПЛА

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Обломки беспилотника упали на жилой сектор в селе Несветай Мясниковского района в Ростовской области. Повреждены частные строения, выбиты окна, загорелась сухая трава.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.

По данным оперативных служб, в результате падения обломков БПЛА в селе Несветай Мясниковского района сегодня "получили повреждения строения на частных подворьях, также произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено", сообщил в 09.07 мск в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. 

По его данным, для оценки ущерба на место выехали представители поселковой и районной администраций. Глава области пообещал, что пострадавшим селянам будет оказана помощь в восстановлении имущества.

В Несветае у жителей выбиты стекла в окнах после падения беспилотников, сообщил глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян. "Договорились, что поможем с заменой разбитых окон в ближайшее время", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 20 июля в Ростовской области была отражена массовая атака беспилотников - всего были сбиты 26 дронов. В ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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Примечание:

"Пожар на нефтебазе в Азове не удалось потушить за полтора суток", "Беспилотники атаковали Ростовскую область", "Жители Морозовского района остались без электричества после атаки дронов".

Автор: "Кавказский узел"

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