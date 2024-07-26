Подворья жителей Мясниковского района пострадали во время атаки БПЛА

26 июля 2024, 11:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки беспилотника упали на жилой сектор в селе Несветай Мясниковского района в Ростовской области. Повреждены частные строения, выбиты окна, загорелась сухая трава.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны.

По данным оперативных служб, в результате падения обломков БПЛА в селе Несветай Мясниковского района сегодня "получили повреждения строения на частных подворьях, также произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно потушено", сообщил в 09.07 мск в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

По его данным, для оценки ущерба на место выехали представители поселковой и районной администраций. Глава области пообещал, что пострадавшим селянам будет оказана помощь в восстановлении имущества.

В Несветае у жителей выбиты стекла в окнах после падения беспилотников, сообщил глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян. "Договорились, что поможем с заменой разбитых окон в ближайшее время", - написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 20 июля в Ростовской области была отражена массовая атака беспилотников - всего были сбиты 26 дронов. В ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.