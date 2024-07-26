Четыре беспилотника сбиты над Ростовской областью

26 июля 2024, 07:41

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Сегодня ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, сообщило Минобороны РФ.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 20 июля в Ростовской области была отражена массовая атака беспилотников - всего были сбиты 26 дронов.

В течение прошедшей ночи "дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью", говорится в телеграм-канале Минобороны России. О последствиях на земле пока ничего не сообщается.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, в ночь на 9 июля силы ПВО обезвредили в регионе 21 беспилотник. 5 июля военные сбили в Ростовской области 10 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки возникли пожары в областном центре и Азовском районе.

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