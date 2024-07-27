Общественные деятели Астрахани оценили запрет на ношение религиозной одежды

27 июля 2024, 01:43

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Ограничения на ношение религиозной одежды и атрибутики неконституционны, считает религиозный деятель Муслим Юнусов. Вопрос запрета на ношение мусульманками религиозной одежды обсуждается в обществе, но не является предметом острого конфликта, считает депутат Астраханской областной думы Олег Шеин. Подобные запреты могут привести к саботажу, а может даже к протестам, отметил политолог Михаил Долиев.

"Кавказский узел" писал, что 25 июля мусульманское духовенство Астраханской области рекомендовало местным жительницам воздержаться от ношения никабов в публичных местах.

В Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике. 7 июля муфтият Кабардино-Балкарии заявил, сославшись на мнения исламских ученых, что ношение никаба является обычаем, а не обязанностью мусульманок. Главное духовное управление мусульман Северной Осетии выступило с рекомендацией отказаться от ношения никабов, сообщил 8 июля ТАСС со ссылкой на заместителя муфтия республики Ибрагима Дзагурова. Вопрос о запрете никабов не стоит в Северной Осетии, и муфтият не выступал с рекомендацией отказаться от их ношения, заявил заместитель муфтия региона. Связи между экстремизмом и одеждой нет, а для противодействия ему нужно развивать гражданские институты и повышать уровень жизни, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогеры.

Астраханский религиозный деятель, преподаватель, правовед Муслим Юнусов назвал неконституционными ограничения людей в вопросах ношения религиозной одежды и атрибутики.

«Будь то мусульмане, христиане, буддисты — ко всем это относится. Мы знаем, как они одеваются. Не надо доводить ситуацию до абсурда. Если говорить о Конституции РФ, о праве гражданина на исполнение своего религиозного обряда, то ношение женщинами-мусульманками хиджаба — это обязательная норма в одежде, это форма богослужения, а не дань моде. С точки зрения ислама, это обязанность женщины, достигшей определенного возраста», - сказал он 26 июля корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с точки зрения ислама нельзя людей верующих обязывать соблюдать точно религиозные обряды в ношении одежды и, в то же время, нельзя ограничивать их в исполнении этого обряда. По мнению Юнусова, светскость, определяемая в советские времена как явный признак атеизма, в современном обществе является атрибутом религиозных обществ, и с неверием в Бога она не связана. «Светскость может быть религиозной и не религиозной в равной степени. Можно одеваться, соблюдая религиозный обряд, но можно этого и не делать. Никто не может налагать здесь на верующих какие-то ограничения. Как юрист, я утверждаю следующее. Действующее в России законодательство вполне достаточно для борьбы с проявлениями религиозного экстремизма и деструктивными религиозными идеологиями. Если говорят о временных ограничениях, то я заявляю, что нет ничего более постоянного как временное. Ограничения - опасный путь. Как можно запретить то, что установлено Богом и Конституцией?» - задается вопросом Муслим Юнусов.

В исламе именно просвещение оберегает нас от невежества и, соответственно, от экстремизма, как проявления этого невежества.

Отвечая на вопрос корреспондента, какие сферы общества стоило бы развивать властям региона для борьбы против религиозного экстремизма, вместо ограничений в ношении одежды, Муслим Юнусов кратко ответил: "Просвещение". «Ничего эффективнее просвещения человечество пока не придумало. Академик Лихачев называл это «воспитанностью души». В исламе именно просвещение оберегает нас от невежества и, соответственно, от экстремизма, как проявления этого невежества», - сказал астраханский религиозный деятель.

Муслим Юнусов отметил, что он не является сторонником того, чтобы девушки одевались «сугубо в черное, в никабы». Он объяснил свою осторожность в этом вопросе тем, что в средствах массовой информации создана масса штампов относительно этой одежды. Эти стереотипы негативным образом повлияли на коллективное сознание по всему миру. Пока это сознание не станет позитивным по отношению к обрядам ислама, нужно проявлять осторожность в этом вопросе, уверен собеседник. «Мы (мусульмане) должны быть открытыми. Наши действия и помыслы должны быть понятны окружающим нас обществам. Нас не должны бояться. Шаблоны, ярлыки о мусульманах нужно убирать. И сделать это можно с помощью просвещения, с помощью межконфессионального диалога, посредством простого ограничения в ношении религиозной одежды», - пояснил свою позицию Муслим Юнусов.

Он отметил, что рейды полиции по мечетям, проходившие в Астрахани после пятничного намаза, вызвали у него «большое удивление». Многих мусульман города подобные мероприятия во время мусульманских праздников, каковыми являются пятничные намазы, также удивили, сказал собеседник. По его мнению, КПД подобных мер низкий, так как экстремисты на массовые мероприятия не ходят, а вот вред огромный, так как таким образом полицейские подрывают авторитет священнослужителей в мусульманской общине Астрахани. В Астраханской области в мире и согласии жили люди разных этносов и религий - этот мир может быть нарушен неверными мерами властей, считает собеседник. «Почему столько разговоров о никабах? Почему тут чиновники проявляют активность? Им что, больше нечем заняться? Нет других проблем в нашем крае? Такие меры создают напряженность в обществе, создают предпосылки к потере авторитета религиозных деятелей и приводят к расколу в мусульманских общинах», - подытожил свою речь Муслим Юнусов.

Ранее секретарь КЦМСК, проректор Пятигорского госуниверситета Ибрагим Ибрагимов отметил, что ограничение на ношение никабов мусульманскими организациями носит рекомендательный характер и не несет никаких административных и иных последствий. Председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края, муфтий Мухаммад Рахимов не видит возможности препятствовать женщинам с закрытыми лицами посещать мечети.

Депутат Астраханской областной думы Олег Шеин, отвечая на вопросы корреспондента «Кавказского узла», заметил, что проблема ограничений в вопросах соблюдения обряда мусульманками «обсуждаема в обществе, но она не является предметом острого конфликта». Шеин напомнил журналисту о том, что Астраханская область была тем регионом, в котором не случилось проникновения религиозного образования в школы, как это было в некоторых центральных областях России.

«Позиция Минобра - никабы и хиджабы в школах быть не должны. Члены мусульманского сообщества, приехавшие в Астрахань из горных районов страны, задавали мне вопросы. Я на них отвечал (о светскости образования в стране). Было широкое обсуждение этого вопроса на общероссийском уровне. И мы знаем, что Духовное управление (мусульман) Дагестана выступило с правильной позицией по этому вопросу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рейды полицейских и сотрудников спецслужб по рынкам и мечетям Олег Шеин назвал «кампанейщиной», целью которой, по его словам, является «отправка людей на СВО». «В безобразном виде проходят в других регионах страны подобные кампании. Подчеркнуто безобразное вторжение в мечети с оскорбительным подтекстом. Подобного в Астрахани давно нет. В астраханской полиции много мусульман, они до такого опускаться не станут», - сказал Олег Шеин.

Отвечая на вопрос корреспондента, как отражается на предвыборной кампании задержания мусульман в Астрахани, обсуждение вопроса ограничений ношения никаба, а также экстремистские акты в других регионах страны, Олег Шеин назвал эту кампанию «мертвой», так как, по его мнению, она нацелена только на недопуск к выборам оппозиционных и независимых кандидатов. В Астраханской же области религиозного подтекста в предвыборной кампании Олег Шеин не видит. По его словам, в регионе светский режим. «Существующие локальные группы (экстремистского характера) на астраханское общество влияния не имеют», - подчеркнул он.

Астраханский политолог Михаил Долиев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в последние годы он обращал внимание на то, что в Астрахани все чаще стали появляться женщины, «которые с головы до пят в черных балахонах, закрывающих все кроме глаз».

«Я не понимаю, зачем нужно так сильно укутывать женщин, особенно в сильную астраханскую жару. Ношение обычного платка уже делает женщину непривлекательной. Но то, что женщину все более и более укутывают, говорит лишь о том, что она в этом обществе несвободна. Эта никакая не традиция. Даже в советское время мусульманки ходили в городе в обычных платках, а то и вовсе без них. Да и на старых дореволюционных фото видно - замужние татарки носили лишь платки», - сказал он.

Политолог отметил, что в Астрахани, как и в России в целом, «не только женщины несвободны, но и всё общество в целом». «Мусульмане же, особенно те, кто прибывает с Кавказа, ориентированы на идеологов ислама из арабских стран и на аятолл Ирана. В этих странах женщины ходят закутанные. Россияне, исповедующие ислам, тоже стали насаждать никаб. И все потому что [...] режим давно уже сделал ставку на насаждение религии. В русских областях - это традиционно православие, в национальных республиках - это ислам», - высказал свое мнение Михаил.

Отвечая на вопрос корреспондента, насколько эффективна сама по себе идея ограничить ношение религиозной одежды, Долиев заметил, что у некоторых мусульман после подобного запрета «возникнет когнитивный диссонанс»: вчера ревностное служение религии поощрялось, а сегодня требуют сорвать с его женщины никаб. «Боюсь, что подобные инициативы приведут лишь к молчаливую саботажу решения о запрете, а может и вовсе к протестам. Вот такой парадокс», - сказал Михаил Долиев.

Михаил добавил, что если в Иране происходят протесты против ношения религиозной одежды, то в России, наоборот, вспыхнут протесты в поддержку ношения никаба.

Отвечая на вопрос журналиста, какие сферы общества стоило бы развивать властям Астраханской области для борьбы с экстремизмом, вместо введения ограничений на ношение религиозной одежды, Долиев заявил, что нужно «прекратить поощрять религии всех конфессий». «Необходимо также развивать просветительские программы. На телевидении должны быть бесплатные или дешевые научные каналы. Нужно поощрять тех женщин из мусульманских республик, которые стремятся получить образование и специальности, кто хочет самостоятельно работать. Необходимо ужесточить наказание за физическое бытовое насилие над женщинами, которое еще недавно было декриминализировано в УК РФ. Должны быть приняты программы, которые помогали бы спасать, предоставлять убежище для женщин, терпящих бытовое насилие», - ответил на вопрос журналиста Михаил Долиев.

Астраханский политолог, также, как и Олег Шеин, не видит негативного влияния антирелигиозных мероприятий в регионе на предвыборную кампанию. Он назвал предстоящие выборы «безобразием» и заявил, что их таковыми «можно назвать лишь условно». "Выборами" - уже давно называют процесс или ритуал лояльности к власти, который на самом деле является обычными фальсификациями. Поэтому голоса возмущенных мусульман не будут учтены. Правда, иногда данные фальсификации пробуждали массовые выступления, но думаю в этот раз такого не случится», - сказал он.

Спор о запрете хиджабов в школах с новой силой разгорелся в России. Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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