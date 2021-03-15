"Новая газета" заявила об атаке с использованием химического вещества после статьи о расправах в Чечне

15 марта 2021, 15:55

Вход в здание, в котором находится редакция "Новой газеты", опубликовавшей сегодня рассказ очевидца о внесудебных казнях в Чечне, облили химической жидкостью с резким запахом, сообщило издание. Опасных веществ в здании не найдено, рассказал источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования внесудебных казней в Чечне. Жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий. На публикацию отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявив, что проверка данных о внесудебных казнях в Чечне не является прерогативой Кремля, для этого есть правоохранительные органы.

Аналогичный комментарий Дмитрий Песков дал после того, как 15 февраля "Новая газета" обнародовала первую часть своего расследования. Газетная публикация не может считаться доказательством внесудебных казней, а заниматься рассмотрением такой информации должны правоохранители, заявил тогда пресс-секретарь президента России.

Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция «Новой газеты», "подвергся химической атаке", сообщило сегодня на своем сайте издание, уточнив, что вход "облили химической жидкостью с резким запахом".

"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен. На месте работают МЧС, МВД и ФСБ (здание представляет собой режимный объект)", - говорится в публикации.

По мнению сотрудников издания, изучавших обстоятельства нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной, запахи "очень похожи", подчеркнуло издание.

19 июля 2017 года неизвестные опрыскали едким пахучим веществом дом и автомобиль обозревателя "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлии Латыниной, известной своей критикой в адрес властей России в связи с делом об убийстве Немцова и преференциями главе Чечни. Тогда в результате инцидента пострадали восемь человек, включая двух детей и четырех людей пенсионного возраста. После этого Латынина покинула Россию. По данным независимой экспертизы, вещество, которым обрызгали дом журналистки, было крайне токсичным, сообщила 14 октября 2017 года "Новая газета".

Газоанализаторы не выявили ни одного опасного вещества на территории редакции "Новой газеты", сообщил источник в экстренных службах. "Проведена проверка с использованием газоанализаторов. Они не зафиксировали никаких опасных веществ, включая хлор, аммиак, цианиды. Утечек газа также не обнаружено. Никаких угроз нет", - приводит его слова ТАСС.

"Новая газета" не уточнила, считает ли химическую атаку связанной с публикацией рассказа Сулеймана Гезмахмаева. Но в апреле 2017 года, после публикаций издания о преследованиях геев в Чечне, редакция "Новой газеты" заявила об угрозах журналистам. Публикации материалов "Новой газеты" о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, вызвали острую реакцию властей республики, заявивших, что в геев в Чечне нет. После этого из Грозного на имя руководства газеты пришел конверт с неизвестным порошком без подробного обратного адреса. Сотрудники полиции тогда провели экспресс-анализ порошка и не нашли в нем опасных веществ.