Родственники Гезмахмаева получили угрозы после статьи о казнях в Чечне

17 марта 2021, 19:09

Силовики потребовали от родственников Сулеймана Гезмахмаева, чтобы он признал свой рассказ о пытках и убийствах в Чечне выдумкой, и пригрозили семье проблемами, сообщили их односельчане.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала часть расследования внесудебных казней в Чечне. О том, как жителей республики, задержанных в январе 2017 года, перед внесудебной расправой под пытками вынуждали к самооговору, рассказал изданию чеченский силовик Сулейман Гезмахмаев, ставший очевидцем тех событий.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждениях «под копирку» более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Вчера, 16 марта, силовики доставили в Грозный троих родственников Сулеймана Гезмахмаева, проживающих в селе Ачхой-Мартан, и предъявили ультиматум. От мужчин потребовали сообщить, где сейчас находятся мать, брат и сестра бывшего полицейского. Также от родственников требовали добиться от Сулеймана Гезмахмаева, чтобы он написал покаянное письмо, где бы назвал выдуманными и не соответствующими действительности сведения, которые сообщил «Новой газете».

«[Силовики] заявили Гезмахмаевым, что, если это не будет сделано в ближайшие дни, «семье будет очень плохо». После этого мужчин отпустили», - говорится в поступившем сегодня «Кавказскому узлу» сообщении Правозащитного центра «Мемориал»*. О произошедшем правозащитникам стало известно от односельчан родственников Сулеймана Гезмахмаева.

На па публикацию "Новой газеты" отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что проверка данных о внесудебных казнях в Чечне не является прерогативой Кремля, для этого есть правоохранительные органы.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов и похищений.

* организация по решению министерства юстиции РФ включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.