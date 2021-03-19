Рамзан Кадыров (слева) и Дмитрий Песков. Коллаж "Кавказского узла" Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

19 марта 2021, 16:49

Песков объяснился после критики со стороны Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил свой комментарий о необходимости решать спор бойцов полка имени Кадырова и журналистов "Новой газеты" в суде, согласившись с доводами Рамзана Кадырова. Газета проводит читательское голосование по вопросу о том, подавать ли в суд на главу Чечни. 

Как сообщал "Кавказский узел", 15 марта "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева о пытках и внесудебных казнях в Чечне. После этого бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это обращение не по адресу, предложив представителям полка при необходимости подать иск в суд. Рамзан Кадыров после этого возразил Пескову, что "граждане имеют полное право обращаться к президенту".

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после критики со стороны Рамзана Кадырова разъяснил смысл своего комментария по вопросу об обращении чеченских силовиков к президенту России. Он отметил, что в Кремле полностью согласны с позицией Кадырова.

"Глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина России, в этом убеждении мы его поддерживаем. Но там (в обращении бойцов полка имени Кадырова) речь идет о конкретном вопросе. Вопрос очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию, у нас законом предусмотрен весь арсенал средств - юридический и правовой», - цитирует сегодня слова Пескова РБК.

Редакция "Новой газеты" не исключает, что обратится в суд после "абсолютно личностных и неприемлемых выпадов" руководства Чечни адрес журналистов, сообщил, в свою очередь, главный редактор газеты Дмитрий Муратов. По словам Муратова, вопрос о целесообразности подачи иска будет решаться по итогам читательского голосования.

Голосование на сайте "Новой газеты" уже проводится. Издание спрашивает читателей, "подавать ли редакции «Новой» в суд на Рамзана Кадырова за слова о том, что наша газета — «агент известных западных служб»". В опросе два варианта ответа: "подать на Кадырова в суд" и "не подавать, чтобы не легитимизировать весь этот бред". По состоянию на 16.40 мск сегодня в голосовании приняли участие 6012 посетителей сайта газеты. Большинство участников опроса (76%) высказались за то, чтобы подать в суд на Кадырова.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, высказал предположение, что журналисты напуганы обращением чеченских силовиков к Путину.

"Обращение к президенту России В.В.Путину так напугало редакцию одной из газет, что начали грозить мне судом. Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что верит "в честность" российского суда. 

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2020 года Тверской суд Москвы признал "фейком" статью Елены Милашиной в "Новой газете" о распространении коронавируса в Чечне и обязал издание выплатить штраф за ее публикацию. При рассмотрении дела прокурор ссылался на "внутреннее убеждение", а не нормативные акты. Генпрокуратура требовала удалить с сайта всю статью, не объясняя, что именно в ней считает недостоверной информацией. После разъяснений Роскомнадзора изданию пришлось удалить фрагмент публикации, который вызвал претензии надзорных органов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Парламент Чечни счел статью Милашиной посягательством на честь и достоинство Кадырова", "Кремль отмежевался от вопроса о закрытии "Новой газеты"", "Участники митинга в Грозном прокляли Милашину за статью о внесудебных казнях".

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