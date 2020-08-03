Главный редактор "Новой газеты". Дмитрий Муратов. Фото: Олаф Косинский https://ru.wikipedia.org/

03 августа 2020, 19:12

"Новая газета" подверглась преследованию по делу о фейках про коронавирус

Статья Елены Милашиной о ситуации с COVID-19 в Чечне и еще одна публикация "Новой газеты" стали поводом для административных протоколов на издание и его главного редактора Дмитрия Муратова.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Роскомнадзор вынудил "Новую газету" ограничить доступ к статье "Смерть от коронавируса – меньшее зло", ссылаясь на выводы Генпрокуратуры о блокировке статьи на основании закона о фейковых новостях. В мае ведомство дало право открыть для читателей большую часть материала, уточнив, к каким именно абзацам в статье необходимо ограничить доступ.

Милашина в статье "Смерть от коронавируса – меньшее зло", опубликованной 12 апреля, раскритиковала меры, принимаемые властями Чечни в связи с борьбой с коронавирусом. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на Южном Кавказе и юге России, в том числе и в Чечне, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил, что на издание и на него лично составлены административные протоколы по делу о "фейках" (часть 9 статьи 13.15 КоАП, "Злоупотребление свободой массовой информации"). Он пояснил, что претензии возникли к публикации Елены Милашиной "Смерть от коронавируса – меньшее зло" и статье Валерия Ширяева "Свистать всех наверх", посвященной ситуации с коронавирусом в одной из российских воинских частей, информировало сегодня издание Deutsche Welle.

Всего составлены четыре протокола: два на "Новую газету" и два лично на Дмитрия Муратова, указано на Портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Ранее руководство закрытого административного территориального образования, о котором шла речь в материале Ширяева, прислало в редакцию "Новой газеты" письмо с опровержением, пояснил Муратов. "Мы не стали с этим спорить, потому что нам бы тогда пришлось в суде открывать источники информации. Газета никогда этого не делает, и мы сразу же, получив от них письмо, а чуть позднее получив от Роскомнадзора письмо, эту информацию удалили", - цитирует сегодня Муратова РБК.

В апреле журналистское объединение "Синдикат-100" выступило с критикой "антифейкового" законодательства и обратилось к своим читателям. Власти начали активно использовать эпидемию для давления на независимые СМИ, когда в условиях пандемии коронавируса журналисты все чаще вынуждены получать информацию из анонимных источников, отмечалось в обращении "Синдиката-100".

Главред "Новой газеты" уточнил, что и в случае со статьей Елены Милашиной издание также не пожелало раскрывать источники информации. "Руководство Чеченской республики прислало в редакцию письмо по согласованию со мной, которое мы опубликовали. Мы рассчитывали, что на этом наш спор исчерпан. Дело из ряда приведенных в статье фактов касалось в первую очередь одной из больниц в одном из районов. Я не хочу их специально называть, чтобы повторно не вызвать ту же самую индукцию. Мы скрыли эту информацию по тем же причинам, как и в первом случае, [чтобы не раскрывать источники информации]. Однако то, что у нас нормальное деловое урегулирование сложилось с самими регионами, это, видимо, каким-то образом не регулируется другой частью нашего законодательства. Поэтому будет суд и в отношении меня, и в отношении авторов материалов", - отметил Дмитрий Муратов.

Он подчеркнул, что редакция не согласна с претензиями правоохранителей. "Что такое фейк-ньюс по всем этим определениям? Это когда публикующая компания осознает, что это является недостоверной информацией, и тем не менее, она ее публикует. В нашем случае ничего подобного, разумеется, не было", - сказал Муратов, чьи слова приводит РБК.

"Кавказский узел" также писал, что в июне суд в Уфе постановил взыскать 60 тысяч рублей с главреда сайта ProUfu за информацию о коронавирусе, которую администрация города назвала недостоверной, хотя издание получило ее от представителя мэрии и подтвердило это в суде.

Примечание:

""Новая газета" написала о регулярных избиениях умершей жительницы Гудермеса", "Кадыров отреагировал на версию о повторной госпитализации", "Кадыров отреагировал на статью в "Новой газете" о семьях боевиков".

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