Кадыров похвалился новым назначением Алаудинова

16 апреля 2024, 19:43

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Апти Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, при этом он продолжит командовать спецназом "Ахмат", сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил воинское звание генерал-майора и занял пост замкомандующего по ведению боевых действий армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Назначение Алаудинова на пост в милиции ЛНР стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу своего влияния, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Указом Президента России генерал-майор, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России и освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил России, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Алаудинов на новом посту продолжит свою деятельность в должности командира спецназа "Ахмат".

На 19.33 мск на официальном портале правовой информации не содержится Указа президента России о назначении Алаудинова на пост в Минобороны России.

13 февраля 2023 года Кадыров сообщил о попытке отравления Апти Алаудинова, которая произошла 8 февраля. По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом. Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку, рассказал глава Чечни. 14 февраля разговоре с Алаудиновым перед телекамерой Кадыров пообещал отомстить за попытку отравления. Адвокат Денис Шапиро ранее отметил, что покушение на военачальника такого высокого ранга в России совершено таким способом впервые.

"Кавказский узел" также писал, что 18 марта 2021 года Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

Когда в аэропорту Махачкалы проходила антисемитская акция, Апти Алаудинов опубликовал в своем telegram-канале видео, в котором заявил, что бывают хорошие и плохие евреи, сообщила сегодня Sota.

"У нас в Чечне сегодня проживает огромное количество евреев, которые живут с нами плечом к плечу, воюют с нами плечом к плечу. И если мы станем относиться к ним хуже из-за того, что они по национальности евреи, станет вопрос: чем мы лучше чем эти фашисты, сионисты, тот же Израиль, чем мы лучше их", - спросил Алаудинов на видео, отметив, что мирные граждане не причастны к действиям израильских властей.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года в 1,5 миллионной Чечне проживает восемь евреев, следует из информации на сайте Чеченстата.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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