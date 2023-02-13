Кадыров сообщил о попытке отравить Алаудинова

13 февраля 2023, 09:55

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов и два адъютанта госпитализированы в московскую клинику после контакта с конвертом, пропитанным отравляющим веществом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", 3 ноября 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил звание генерал-майора и занял пост замкомандующего армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Это назначение Алаудинова стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу влияния, предположили аналитики.

Об отравлении Апти Алаудинова глава Чечни Рамзан Кадров сообщил в своем Telegram-канале сегодня. "Друзья, наш дорогой брат, Герой России, помощник Главы ЧР, командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов, несколько дней назад был отравлен. Забегая вперёд, успокою: с ним сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – отметил Кадыров.

8 февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом, добавил он. "Апти Аронович понял это по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом. Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий", – пояснил глава Чечни.

Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли пробы биоматериалов, чтобы определить отравляющее вещество. "Параллельно идёт расследование покушения, выявление причастных. Результаты уже есть", – заявил Кадыров.

Напомним, 22 июля 2022 года стало известно, что Апти Алаудинов, ранее уволенный Путиным с поста начальника полиции Чечни, возглавил Совет безопасности республики. Рамзан Кадыров пояснил, что Алаудинов как командир спецподразделения "Ахмат" "хорошо себя проявил" в военной операции на Украине. В августе того же года Алаудинов получил звезды Героя России и Героя ЛНР.

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