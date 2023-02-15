Алаудинов сообщил подробности попытки отравления

15 февраля 2023, 10:33

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Конверт с отравляющим веществом был доставлен курьером, которого адъютанты приняли за фельдъегеря, рассказал Рамзану Кадырову госпитализированный в московскую клинику командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Глава Чечни пообещал отомстить за попытку отравления Алаудинова.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля Рамзан Кадыров сообщил о попытке отравления Апти (также упоминается как Апты) Алаудинова, которая произошла 8 февраля. По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом. Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку, рассказал глава Чечни.

В ноябре 2022 года командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после отставки с должности секретаря Совбеза Чечни получил звание генерал-майора и занял пост замкомандующего армейского корпуса Народной милиции ЛНР, сохранив при этом должность помощника главы Чечни. Это назначение Алаудинова стало элементом стратегии Кадырова, который пытается с помощью верного ему человека расширить сферу влияния, предположили аналитики.

Апти Алаудинов еще находится в клинике на стационарном лечении, его самочувствие "отличное", сообщил вечером 14 февраля Рамзан Кадыров. "Совсем скоро Апты Аронович вернётся в строй и будет радовать нас своими искромётными выступлениями и специфическим юмором. Разумеется, основной талант знаменитого генерала заключается в умении грамотно координировать действия бойцов", - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Публикацию он проиллюстрировал записью своего разговора с Алаудиновым по видеосвязи. В частности, Кадыров перед телекамерами попросил Алаудинова рассказать, "как всё случилось".

"Восьмого числа мой племянник подошел и сказал, что прибыл курьер с пакетом... Я ему сказал, чтобы он этот пакет не брал: какое-то внутреннее ощущение было… Сказал: "Возьми документы у этого курьера и занеси мне их". Он мне занес эти документы, я их посмотрел, сфотографировал. Фельдъегерская связь – это государственная связь, поэтому я ему сказал: "Если он фельдъегерь, то у него должен быть журнал, в котором надо расписаться". Сказал расписаться и попросить фельдъегеря самого вскрыть конверт. Но получилось так, что пацаны молодые и этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки", - рассказал Кадырову Алаудинов.

Он сообщил, что, начав читать письмо, почувствовал резкий запах и спросил адъютанта, чувствует ли он этот запах. "Он взял, понюхал, чуть в обморок не упал", - сказал Апти Алаудинов. По его словам, они убрали письмо в пакет и помыли руки, но через полтора часа "началось воздействие".

В госпитале, по словам Алаудинова, их четыре часа держали под капельницей. "Сейчас в Москве говорят врачи, что то, что они сделали, это была профессиональная помощь, благодаря которой хорошо вышли из ситуации", - рассказал Апти Алаудинов, выразив надежду, что в течение "пары дней" его "отпустят на передовую".

Кадыров в свою очередь пообещал отомстить за попытку отравления Алаудинова. "Мы тысячу раз отомстим за эту подлость. Они не воины, воины так не поступают. Они возвращаются к историческим событиям, как они отравляли друг друга. Я думал, в современном мире настоящие мужчины только воюют на войне, а оказывается, есть и такие у нас. Но мы тысячу раз отомстим", - заверил он собеседника.

15 марта 2021 года "Новая газета" сообщила, что вход в здание, в котором находится редакция издания, облили химической жидкостью с резким запахом. Инциденту предшествовала в тот же день публикация расследования "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты. В 2017 году публикации материалов "Новой газеты" о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, вызвали острую реакцию властей республики, заявивших, что в геев в Чечне нет. После этого из Грозного на имя руководства газеты пришел конверт с неизвестным порошком без подробного обратного адреса. Сотрудники полиции тогда провели экспресс-анализ порошка и не нашли в нем опасных веществ.

Напомним, 22 июля 2022 года стало известно, что Апти Алаудинов, уволенный Путиным с поста начальника полиции Чечни, возглавил Совет безопасности республики. Рамзан Кадыров пояснил, что Алаудинов как командир спецподразделения "Ахмат" "хорошо себя проявил" в военной операции на Украине. В августе того же года Алаудинов получил звезды Героя России и Героя ЛНР.

Апти Алаудинов был уволен с поста замглавы МВД (начальника полиции) Чечни 18 марта 2021 года. Это произошло на фоне резонанса от публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека, рассказали правозащитники.

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