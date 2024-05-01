Аналитики сочли добровольными извинения Банова за слова о карачаевцах

01 мая 2024, 17:17

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Извинения члена совета старейшин черкесского народа Абу Банова за слова о карачаевцах вряд ли стали следствием принуждения, как это бывает в Чечне, так как в Карачаево-Черкесии не практикуются вынужденные извинения, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Извинения Банова вызваны реакцией общественности, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", член совета старейшин черкесского народа Абу Банов принес извинения за аудиозапись, в которой обвинил карачаевцев в ваххабизме и сотрудничестве с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Свои высказывания он объяснил "эмоциональным всплеском" после просмотра видео с нападением на силовиков в ночь на 29 апреля в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии, когда были убиты два силовика, еще трое полицейских и сотрудник Росгвардии ранены.

Поводом для извинений стали комментарии Банова в аудиосообщении своем знакомому в связи с двумя нападениями на силовиков в республике, аудиозапись была размещена 30 апреля в Telegram-канале "Говорит Кавказ". Он заявил, что участниками нападений были четыре карачаевца и один русский, который принял ваххабизм, и отметил, что карачаевцы "распоясались до невозможности". "На СВО их поехало меньше всех у нас в Карачаево-Черкесии. Они все ваххабиты", - говорит Банов. По его словам, видя, какая ситуация, "ячейки уже проснулись". "В 42-м году, когда пришли немцы, они первые встретили, коня дарили" (сюжет о том, что карачаевцы дарили коня немцам, является легендой, не нашедшей документального подтверждения - прим. "Кавказский узел"). Он призвал их давить, использовав при этом криминальную лексику, "чтобы голову не подняли".

Абу Банов вряд ли принес извинения вынужденно, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"В отличие от Чечни, в Карачаево-Черкесия не выделяется тем, что здесь людей заставляют приносить извинения за те или иные высказывания. Насколько я успела следить по новостям из региона, здесь это происходит под общественным влиянием. Извинения Банова скорее из этой серии. Вряд ли его кто-то из чиновников заставил это сделать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом она отмечает, что такие решения стоит приветствовать. "Само заявление провокационное и оно оскорбляет многих. Это плохо, когда такой человек позволяет себе делать подобное заявление. Но сам факт того, что они принес извинения, это уже положительное явление, которое я только приветствую", - отметила она.

Правозащитник Заур Шокуев также считает извинения Банова добровольными. "Разумеется, подобного рода резкие высказывания не могли остаться без внимания, и определенная реакция наверняка последовала в адрес автора. Мы не знаем обстоятельства и не исключен любой вариант, в том числе и давление. Как известно, в последнее время публичные извинения стали популярной практикой. Но, в данном случае, полагаю, что извинения носили добровольный характер", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник ЦЗПЧ "Мемориал"* уверен, что высказывания члена совета старейшин черкесского народа Абу Банова о карачаевцах противоречат его статусу.

"Это высказывание не вписывается в то, кем он является. Я имею в виду его членство в совете старейшин. Люди, которые находятся в таком совете должны высказываться, опираясь только на факты. Также должны бороться с распространением сплетен, а не наоборот", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также согласился, что в этой ситуации не стоит проводить параллели с Чечней, где давно применяется практика вынужденных извинений.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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