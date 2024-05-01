01 мая 2024, 19:01

Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Дмитрий Карпенко убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Ольховского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 731 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел",  контрактник Алексей Сигитов  стал 730-м военным из Волгоградской области, убитым в зоне боевых действий на Украине, о котором сообщалось официально

Дмитрий Карпенко убит в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Ольховского района, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче его родным ордена Мужества. Подробности о погибшем в сообщении от 18 апреля не приведены.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 731 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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