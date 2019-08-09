Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле

09 августа 2019, 07:05

Глава Чечни раскритиковал оппонентов, которые вышли на улицы в Махачкале, чтобы выразить протест его словам об имаме Шамиле. При этом Рамзан Кадыров подчеркнул уважение к герою Кавказской войны.

Как информировал "Кавказский узел", в годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни провел параллель между событиями 20-летней давности и Кавказской войной, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Муфтият Дагестана раскритиковал слова Кадырова, а жители республики осудили высказывания Кадырова. 8 августа несколько десятков человек в Махачкале вышли к зданию Аварского театра, чтобы выразить протест словам Кадырова об имаме Шамиле, однако полицейские убедили собравшихся разойтись и согласовать митинг с властями.

"Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал глава Чечни в интервью агентству "Чечня сегодня". Слова Кадырова об имаме Шамиле спровоцировали в социальных сетях флешмоб: пользователи из Дагестана публикуют изображения имама и выказывают уважение его личности. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выступил против "лавины ненависти", обрушившейся на Рамзана Кадырова за его высказывания об имаме Шамиле.

8 августа агентство "Чечня сегодня" на своем канале в Youtube опубликовало видеообращение Кадырова к дагестанцам, в котором он раскритиковал их реакцию на свое интервью, где он говорил об имаме Шамиле. В частности, он подверг критике призывы выйти в Махачкале с протестами против его слов.

"Я им говорю, почему, если я оскорбил имама Шамиля, вы собираетесь там в Дагестане, в Махачкале? Приезжайте ко мне, у нас есть площадь, там соберитесь", - сказал Кадыров на видео, улыбаясь.

Кадыров заявил, что с уважением относится к имаму Шамилю как духовному лицу и "не хотел ничего плохого говорить про имама Шамиля". "Я всегда говорил, что имам Шамиль, когда понял, что нет дальше дороги, что заканчивается дагестанский народ, и чеченский, и те, кто за ним стоят, он заключил мир. Можно сказать - мир заключил, можно сказать - сдался... Если мы предатели, Ахмат-хаджи и его команда, то как называть имама Шамиля? Героем или предателем? Я всегда говорю, что он правильно поступил. Если бы он дальше пошел, не осталось бы ни дагестанского народа, ни чеченского народа", - пояснил он.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся почти на 100 лет. После того, как имам Шамиль в 1859 году сдался, на Северо-Восточном Кавказе война закончилась, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Кавказская война".

"У каждого есть свой герой, свой кумир, и мы не обязаны считать имама Шамиля своим героем, но я сказал… что если бы я считал бы, плохо думал про имама Шамиля, я бы об этом не говорил вслух, зная, что вы, братья-дагестанцы, многие считаете его своим героем. Вы одеваете футболки, вы пишете «Я потомок имама Шамиля». Посмотрите на себя, на свои страницы [в соцсетях], на своих женщин, которые полуголые ходят, и потом судите, действительно ли вы потомки имама Шамиля? Был бы имам Шамиль доволен вашими действиями, вашей жизнью? Нет, конечно", - продолжил глава Чечни.

По его словам, каждый народ хочет быть похож на своих героев. "В современном мире у чеченского народа есть герой - Ахмат-хаджи Кадыров, который спас свой народ… Почитайте историю про имама Шамиля, по-разному пишут. Я не умаляю его достоинства. Имам Шамиль был религиозным человеком, религиозным деятелем, уважаемым человеком, мужественным, смелым воином. То, что он сдался, что он дальше жил достойно, значит, это ему виднее было тогда. Такой уважаемый религиозный деятель, имам не мог допустить ошибку", - отметил Кадыров.

Делом всей жизни имама Шамиля было создание имамата - теократического государства, базирующегося на принципах шариата. В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, говорится в биографической справке об имаме Шамиле, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Напомним, что спикер чеченского парламента Магомед Даудов ранее согласился с критикой имама Шамиля в интервью Кадырова. "Период правления имама Чечни и Дагестана Шамиля в XIX веке, как и деятельность эмира Чечни и Дагестана Шамиля Басаева в XX-XXI веках нанесли и чеченскому, и дагестанскому народам невосполнимые потери", - написал Даудов.