Даудов поддержал Кадырова после спорного интервью

08 августа 2019, 17:27

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выступил против "лавины ненависти", обрушившейся на Рамзана Кадырова за его высказывания об имаме Шамиле. Кадыров "погорячился", говоря об имаме Шамиле, считает дагестанский коллега Даудова Хизри Шихсаидов. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни указали на недосказанности в интервью Кадырова, в том числе касательно роли федерального центра в нападении на Дагестан в 1999 году.

Как сообщал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным утверждение "чеченские террористы напали на Дагестан". Он также провел параллель между событиями 20-летней давности и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России.

Во вторжении участвовали отряды дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова и "Дагестанская повстанческая армия имама" под командованием Магомеда Тагаева, указал Рамзан Кадыров. Возложив ответственность за события 1999 года на дагестанскую сторону, Кадыров усилил напряженность в отношениях двух республик, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Они сошлись во мнении, что Кадыров стремится лишний раз продемонстрировать свою лояльность Кремлю. Власти никогда и не отрицали, что в нападении участвовали дагестанские боевики, указали главреды дагестанских изданий.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов поддержал заявление главы региона. "Событиям на Северном Кавказе дана политическая оценка руководством России, которая свидетельствует, что на Россию напали террористы из 51 страны мира. Почему отдельные горе-историки все 20 лет пытаются дать им статус «чеченских террористов», тем самым придавая агрессии международного терроризма против России локальный, внутренний характер? Все эти 20 лет некоторые лжецы пытаются внести раздор между чеченским и дагестанским народами, заявляя, что в Дагестан вторглись чеченцы, и ни слова не говоря о том, каким на самом деле был национальный состав банд. При этом также не говорят ни единого слова про террористов из самого же Дагестана", - написал он поздно вечером 7 августа на своей странице в Instagram.

Публикация сопровождается двухминутным видеороликом с выступлениями лидеров дагестанских боевиков - в том числе Багаутдина Кебедова - в 1999 году.

Согласился Даудов и с критикой Кадыровым имама Шамиля. "Период правления имама Чечни и Дагестана Шамиля в XIX веке, как и деятельность эмира Чечни и Дагестана Шамиля Басаева в XX-XXI веках нанесли и чеченскому, и дагестанскому народам невосполнимые потери", - отметил он.

Муфтият Дагестана раскритиковал слова Кадырова об имаме Шамиле, а пользователи соцсетей в рамках флешмоба начали публиковать изображения имама и выказывать ему уважение. Акцию поддержали дагестанские бойцы смешанных единоборств, в том числе Хабиб Нурмагомедов, известный дружескими отношениями с Кадыровым.

Сегодня Магомед Даудов сделал еще одну публикацию на эту тему. "Я что-то не пойму, что за лавина ненависти катится сейчас на моего дорогого брата Рамзана Кадырова? Почему эти ура-патриоты полагают, что глава Чеченской республики не может давать свои исторические оценки Шамилю и его роли в истории чеченского народа на основе общеизвестных фактов?" - написал Даудов на своей странице в Instagram.

К 17.27 мск 8 августа каждая из двух публикаций собрала более четырех тысяч "лайков", возможность комментировать их отключена.

Спикер парламента Дагестана негативно оценил слова Кадырова о Шамиле

Коллега Даудова, спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, осторожно прокомментировал интервью Кадырова. "Помимо всех остальных, были в этом числе и свои предатели, которые участвовали в этих террористических актах против своей родной республики, против нашей малой родины Дагестана. Поэтому тут доля правды есть", – сказал Шихсаидов по поводу вопроса о нападении боевиков на Дагестан в 1999 году. С позицией Рамзана Кадырова относительно имама Шамиля Шихсаидов не согласился. "Судьба Имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками, и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской республики погорячился с такими высказываниями", - процитировал сегодня слова спикера дагестанского парламента "Черновик".

Жители Чечни указали на недосказанности в словах Кадырова

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни в целом согласились с заявлением Кадырова о том, что нападение на соседнюю республику было инициировано дагестанскими же радикалами, а отношение к Шамилю в Чечне назвали противоречивым. "Кадыров высказал то, что в Чечне давно знают. А именно, что в Дагестан в 1999 году первыми вторглись именно отряды дагестанских ваххабитов. Другое дело, что до своего вторжения они укрывались на территории тогдашней Ичкерии. В «освободительном походе» Басаева и Хаттаба на Дагестан участвовали не только чеченцы, которых было не так уж много, но и представители других национальностей, включая арабов, жителей среднеазиатских республик и так далее. Это тоже непреложный факт. Поэтому говорить о том, что «чеченцы напали на Дагестан», действительно неправильно и некорректно", - считает местная жительница Марет.

За полтора месяца боев летом 1999 года были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Кадыров упустил самое главное - что вина за вторжение на Дагестан лежит и на федеральном центре, полагает грозненец Ислам. "В целом трактовка событий августа 1999 года Кадыровым верна. Но, в вину руководству Ичкерии, а значит и чеченцам, можно поставить хотя бы то, что они позволили руководителям дагестанских ваххабитов обосноваться в Чечне и готовить это нападение. Второй вопрос касается обеспечения отрядов дагестанских ваххабитов оружием и военным снаряжением. Откуда они его получили? Третье. Почему Басаев пошел туда, пусть и с относительно небольшим отрядом добровольцев, а затем был объявлен военным руководителем? Четвертое. Почему федеральный центр никак не реагировал на ситуацию, хотя сигналы о готовящемся вторжении имелись? Так что вина за вторжение лежит не только на дагестанцах или чеченцах, но и на Москве. Об этом надо говорить в первую очередь", - сказал местный житель.

"Для меня виновником событий в Дагестане в 1999 году является федеральный центр и никто больше. Ни дагестанцы. ни чеченцы, ни даже Басаев с Хаттабом здесь не при чем. Они были только пешками в большой игре. Но Кадыров, или Даудов, или кто-то другой этого не скажут", - указал местный житель Султан.

Говоря об имаме Шамиле, Рамзан Кадыров не замечает, что его собственный отец заслуживает еще большей критики, заявил житель Чечни. "Имам Шамиль, который был военным и духовным лидером горцев, хотя и сдался царским властям, не стал наместником в Дагестане и Чечне, не воевал против своих вчерашних соратников, чего не скажешь об Ахмате Кадырове, который был духовным лидером Чечни, также сначала призвал чеченцев к джихаду против России, а затем перешел на ее сторону и начал уничтожать тех, кого сам же фактически и вывел на войну в 1995 году", - пояснил местный житель.

"Касательно имама Шамиля можно сказать, что отношение чеченцев к нему сложное и достаточно противоречивое. В вину Шамилю ставят то, что он силой оружия насаждал нормы шариата в Чечне, уничтожал тех, кто отказывался подчиняться, и после десятилетий вооруженной борьбы против России предпочел плен смерти на поле боя с оружием в руках. В этом плане образцами духовных и военных вождей считаются шейх Мансур, первый имам Дагестана Гази-Мухаммад, Байсангур Беноевский и другие лидеры национально-освободительной борьбы горцев разных времен", - указал работник одного из республиканских ведомств, Салавди.

В 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой имама, сообщается в биографической справке об имаме Шамиле, подготовленной "Кавказским узлом".