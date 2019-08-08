Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан

08 августа 2019, 11:39

Рамзан Кадыров попытался снять с чеченцев и возложить на дагестанцев ответственность за вторжение боевиков в Дагестан, но власти никогда и не отрицали, что в нападении участвовали дагестанские боевики, указали главреды дагестанских изданий.

Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан". Он также провел параллель между событиями 20-летней давности и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Муфтият Дагестана раскритиковал слова Кадырова об имаме Шамиле, а жители республики осудили высказывания Кадырова.

Во вторжении участвовали отряды дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова и "Дагестанская повстанческая армия имама" под командованием Магомеда Тагаева, указал Рамзан Кадыров. Возложив ответственность за события 1999 года на дагестанскую сторону, Кадыров усилил напряженность в отношениях двух республик, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. Они сошлись во мнении, что Кадыров стремится лишний раз продемонстрировать свою лояльность Кремлю.

Первыми на территорию Дагестана вошли отряды дагестанских боевиков Кебедова, Тагаева и Халилова, но это не говорит об их главенствующей роли во вторжении, считает главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Вторжение готовилось непосредственно Шамилем Басаевым при поддержке Хаттаба, а дагестанские лидеры боевиков были использованы как прикрытие, для легендирования вторжения в Дагестан", - пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Фатуллаев.

Сетования Рамзана Кадырова на то, что во вторжении обвиняют чеченцев, необоснованны, так как официально всегда говорилось о том, что из Чечни на территорию Дагестана вторглись международные террористы, подчеркнул журналист.

Рамзан Кадыров дал событиям 20-летней давности новую интерпретацию, указав, что в рейде на Дагестан участвовали прежде всего дагестанские боевики, указал заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"На протяжении 20 лет вторжение боевиков в 1999 году на территорию Дагестана дипломатично обозначалось как "вторжение банд международных террористов во главе с Басаевым и Хаттабом"", - пояснил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

За полтора месяца боев летом 1999 года были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

Дагестанская сторона никогда не отрицала участие земляков в этом рейде, подчеркнул главред "Черновика". "Официальные власти нашей республики всегда заявляли об этом и осуждали их. Нельзя преподносить события тех лет исключительно как инициативу ичкерийских дагестанцев. Достаточно просто пробежаться по заголовкам прессы того времени, предшествовавшего вторжению, а также после, чтобы понять, что вторжение было плодом работы очень многих сил, а не только Тагаева, Кебедова и других", - сказал он.

Заявление Кадырова может усугубить напряженность в отношениях Чечни и Дагестана

Заявление Рамзана Кадырова не связано с территориальными спорами между Чечней и Дагестаном, предположил Милрад Фатуллаев. "Не думаю, что необходимо было предпринять такого рода экстравагантный шаги со стороны Кадырова-младшего для того чтобы укрепить свои позиции или получить дополнительные козыри в переговорах в ходе размежевания границы", - пояснил он.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Дагестанская комиссия по вопросам демаркации границ выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города. Это обострило отношения между жителями двух республик, и 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов сообщил о решении приостановить демаркацию границы между Дагестаном и Чечней.

По мнению Фатуллаева, Кадыров озвучил лишь позицию чеченской стороны по поводу инициаторов вторжения, но "сделал это не совсем грамотно с точки зрения политики руководителя региона". "Потому что ни к чему хорошему его заявление не привело", - сказал журналист.

По мнению Фатуллаева, серьёзных проблем в отношениях между чеченцами и дагестанцами после заявления Рамзана Кадырова ждать не следует, но "дополнительный элемент недоверия и разночтения определённых исторических событий" появится. "Дополнительные неприятие позиции, высказанной Кадыровым, конечно, будет. Мы ожидаем всё-таки очень широкую реакцию различных общественных организаций, возможно, даже и представителей власти", - пояснил он.

Магомед Магомедов согласен с Милрадом Фатуллаевым в том, что заявление Кадырова не связано с демаркационными процессами. Своим заявлением глава Чечни преследует политические цели, но аудитория его интервью "не здесь, а в Кремле", предположил Магомедов. "Нынешний период развития страны многие политологи называют периодом трансферта власти. То есть решается вопрос легальной передачи власти от одного руководителя к другому, если не будет резких конституционных перемен", - отметил он.

В связи с этим заявление Кадырова можно расценить как сигнал определенным фигурам в Кремле и попытку обезопасить себя в период передачи власти, считает журналист. "Я склонен разделить версию о том, что Кадыров намекает [Кремлю] о своей информированности о событиях тех лет. Следовательно, он предлагает учитывать этот фактор при трансферте [власти] тоже", - сказал Магомедов.

Критика Кадырова в адрес имама Шамиля вызвала неодобрение

Упомянутая в интервью Рамзана Кадырова точка зрения о том, что имам Шамиль "чуть ли не вовлек" чеченцев в сопротивление царской России, не соответствует историческим реалиям, указал Милрад Фатуллаев. "Чеченское сопротивление царизму и колониальной политике царизма на Кавказе существовало и до этого", - отметил Фатуллаев. В частности, журналист упомянул народное движение шейха Мансура и восстания, произошедшие на территории Чечни до Кавказской войны.

В 1858 году против Шамиля восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой Шамиля. Резиденция Шамиля, аул Ведено, пала в апреле 1859 года, к середине июня были подавлены последние очаги сопротивления на территории Чечни. Шамиль бежал в дагестанский аул Гуниб, где сдался в плен на почетных для него условиях, сообщается в биографической справке об имаме Шамиле, подготовленной "Кавказским узлом".

"Если бы к этому не было бы предпосылок на местах, то четыреста всадников, которые прибыли вместе с Шамилем в Ведено в Чечне, не способны были бы установить какой-то режим в Чечне для того, чтобы заставить чеченцев включиться в сопротивление. То есть эти предпосылки [к сопротивлению] были на местах", - отметил Фатуллаев.

По мнению Магомедова, как житель Чечни Рамзан Кадыров может подвергнуть критике личность имама Шамиля, но как глава региона он не вправе это делать. "Как глава субъекта России он на это право не имеет, учитывая, что он является руководителем братского Дагестану народа", - сказал Магомедов.

Интерпретация Кадыровым исторических событий вызвала неприятие в Дагестане, а в дальнейшем может привести и к взаимным оскорблениям и новым проблемам между жителями двух республик, пояснил журналист.