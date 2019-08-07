Кадыров назвал дагестанских боевиков виновниками атаки на республику

07 августа 2019, 16:25

В рейде на Дагестан 1999 года участвовали прежде всего дагестанские боевики, а в Чечне эта военная операция встретила осуждение, заявил Рамзан Кадыров, объявив ложным тезис "чеченские террористы напали на Дагестан". Глава Чечни также провел параллель событий 20-летней давности с Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа 1999 года отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли из Чечни на территорию Дагестана. В течение нескольких дней боевикам удалось захватить населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах. Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Спустя три дня сюда прибыла группировка российских войск. К 24 августа 1999 года федеральные силы вытеснили боевиков в Чечню.

За полтора месяца боев были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены. Потери боевиков составили около 2500 человек говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

События 1999 года нельзя трактовать как нападение чеченцев на Дагестан, убежден Рамзан Кадыров. Он указал на то, что во вторжении участвовал отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова "Исламская армия Кавказа" "численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Республики Дагестан", и "Дагестанская повстанческая армия имама" под командованием дагестанца Магомеда Тагаева.

"Третий отряд...подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе (отряда) находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска. Тагаев 11 августа 1999 года подписал декларацию «О восстановлении исламского государства Дагестан». <...> 10 августа исламская шура Дагестана объявила о создании исламского государства", - сказал глава Чечни.

Первыми в Ботлихский район Дагестана вошли крупные силы моджахедов, руководимые Шамилем Басаевым и амиром Хаттабом. В последующем к ним присоединились и сторонники Багаутдина Кебедова, который ранее явился одним из организаторов Исламской шуры (исламского государственного совета) Дагестана, говорится в биографических справках, подготовленных "Кавказским узлом".

Он отметил, что эта "авантюра" с самого начала встретила осуждение в Чечне и критикуется все последние 20 лет. "Мой отец <...> Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи муфтием, а не политиком или военным человеком, рискуя собственной жизнью, четко, ясно и решительно осудил авантюру Хаттаба, Кебедова, Тагаева и других главарей вторжения", - заявил Рамзан Кадыров. Тем не менее, как цитату "чеченские террористы напали на Дагестан" до сих пор продолжают повторять, посетовал глава Чечни.

Он отметил, что и в самом Дагестане большинство жителей не согласились с планами боевиков. "В целом простые дагестанцы показали, что им не нужна эта авантюра, и с оружием в руках встали на защиту своих сел и земель. Были среди них и героически погибшие. Это имело большое психологическое и моральное значение. Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но, конечно, перелом в события внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ", - процитировала сегодня Кадырова "Чечня Сегодня".

3 августа российский президент подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с чеченскими боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы.

Кадыров раскритиковал имама Шамиля

Боевики, вторгшиеся в Дагестан, назвали свою военную операцию "Имам Шамиль Гемринский", говорится в публикации "Радио Свобода" от 18 августа 1999 года.

Объявив себя в 1840 году имамом Чечни и Дагестана, Шамиль начал репрессии, чтобы принудить чеченцев к войне с Россией, указал Рамзан Кадыров в интервью "Чечне Сегодня". "С этого дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз. Жители Чечни вынуждены были уходить в горы. Женщины, дети и старики умирали от холода и голода. Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России. <...> За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза, а количество мужчин уменьшилось на 70%", - отметил Кадыров.

"Кавказская война" - самый длительный военный конфликт с участием Российской империи, затянувшийся без малого почти на 100 лет. После того, как имам Шамиль в 1859 году сдался, на Северо-Восточном Кавказе война закончилась, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Кавказская война".

Сравнивая политику Шамиля в Чечне со вторжением боевиков в Дагестан в 1999 году, Кадыров отметил, что операция Басаева и Хаттаба продолжалась всего две недели. "Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?", - сказал глава Чечни.

В 1858 году против Шамиля восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой Шамиля. Резиденция Шамиля, аул Ведено, пала в апреле 1859 года, к середине июня были подавлены последние очаги сопротивления на территории Чечни. Шамиль бежал в дагестанский аул Гуниб, где 7 сентября по новому стилю сдался в плен на почетных для него условиях, сообщается в биографической справке об имаме Шамиле, подготовленной "Кавказским узлом".