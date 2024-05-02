Два убитых на Украине бойца похоронены в Южной Осетии

02 мая 2024, 01:50

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Алана Алборова и Азамата Битиева, которые отправились в зону боевых действий на Украине в качестве добровольцев, похоронили 1 мая в Цхинвале.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале 6 апреля был похоронен 51-летний Рудольф Цховребов, убитый в зоне боевых действий на Украине. Он стал 16 жителей Южной Осетии, чью смерть в ходе спецоперации на Украине подтвердили республиканские власти.

О похоронах сразу двух бойцов из Южной Осетии, убитых в зоне военных действий на Украине, сообщила пресс-служба президента республики Алана Гаглоева.

Гаглоев и другие чиновники участвовали в церемонии наряду с друзьями и родственниками, президент выразил соболезнования семьям обоих бойцов, говорится в публикации на официальном сайте.

И Алборов, и Битиев награждены посмертно медалью «Защитнику Отечества». Алборову было 26 лет, Битиеву - 27 лет, оба они не успели обзавестись собственными семьями, отмечается в сообщении.

Оба бойца служили в составе батальона "Сармат" и были убиты в один день, 23 апреля, отмечает республиканское информагентство "Рес".

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