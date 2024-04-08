Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО

08 апреля 2024, 04:51

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В Цхинвале похоронили Рудольфа Цховребова, который был убит в ходе спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к концу ноябре 2023 года была официально подтверждена смерть по меньшей мере 15 бойцов из Южной Осетии в ходе спецоперации на Украине.

В Цхинвале 6 апреля похоронен Рудольф Цховребов, который был убит в ходе спецоперации на Украине, сообщает "Рес" со ссылкой на пресс-службу главы Южной Осетии Алана Гаглоева.

На похороны пришли руководство республики во главе с Гаглоевым, представители силовых структур. Указном главы государства Цховребов был награжден медалью "Защитнику Отечества".

Отмечается, что Цховребову был 51 год, он был убит в конце 2023 года, однако тело его нашли лишь несколько месяцев назад. Останки были идентифицированы по ДНК.

Цховребов стал 16 жителей Южной Осетии, чью смерть в ходе спецоперации на Украине подтвердили республиканские власти.

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