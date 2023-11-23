Два жителя Южной Осетии убиты на Украине

23 ноября 2023, 03:23

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Уроженец Южной Осетии Владик Тедеев, погибший в ходе боевых действий на Украине, похоронен в Цхинвале и награжден посмертно медалью «Защитника Отечества». Кроме того, стало известно о гибели на Украине еще одного выходца из республики Баграта Гассиева.

Как писал "Кавказский узел", к началу сентября была официально подтверждена гибель по меньшей мере 13 бойцов из Южной Осетии в военной операции российских войск на Украине. Тогда официальные источники объявили, что погиб военнослужащий из Южной Осетии Георгий Бесаев.

34-летний Владик Тедеев был военнослужащим 4-й российской военной базы в Южной Осетии. На его похоронах 22 ноября присутствовало руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, говорится в публикации на официальном сайте президента Южной Осетии.

"В ходе траурного митинга было отмечено, что Владик был ранен, но трижды вернулся в зону СВО", - передало официальное информагентство Южной Осетии "Рес".

Указом президента республики Владик Тедеев награжден посмертно медалью «Защитника Отечества». Гаглоев в своем выступлении отметил, что днем ранее в Южной Осетии "услышали о гибели еще одного воина" из числа земляков.

21 ноября в боях в Запорожской области погиб 36-летний уроженец Южной Осетии Баграт Гассиев, сообщил 22 ноября осетинский медиапортал "KрыльяTV". В публикации его Telegram-канала отмечается, что в боях на Украине погибли уже более 30 жителей Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. Всего с начала военных действий власти и силовики к 00.05 мск 23 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2937 бойцов с юга России, в том числе 1444 - из СКФО и 1493 - из ЮФО.

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