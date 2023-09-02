Боец из Южной Осетии погиб в военной операции на Украине

02 сентября 2023, 16:52

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В военной операции российских войск на Украине погиб военнослужащий из Южной Осетии Георгий Бесаев. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 13 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа государственное ИА "Рес" сообщило, что в военной операции российских войск на Украине погиб доброволец из Южной Осетии Артур Хачиров. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 12 бойцов из Южной Осетии.

В военной операции на Украине погиб "при исполнении воинского долга" военнослужащий из Южной Осетии Георгий Бесаев, сообщило вечером 1 сентября государственное ИА "Рес". "Георгию было 33 года. У него остался малолетний сын", - говорится в публикации в телеграм-канале агентства.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 13 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" также ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. По данным "Кавказского узла" на 2 сентября, власти подтвердили гибель на Украине не менее 2473 бойцов с юга России, в том числе не менее 206 бойцов из Северной Осетии.

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