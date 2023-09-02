02 сентября 2023, 16:52

Боец из Южной Осетии погиб в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В военной операции российских войск на Украине погиб военнослужащий из Южной Осетии Георгий Бесаев. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 13 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа государственное ИА "Рес" сообщило, что в военной операции российских войск на Украине погиб доброволец из Южной Осетии Артур Хачиров. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 12 бойцов из Южной Осетии.

В военной операции на Украине погиб "при исполнении воинского долга" военнослужащий из Южной Осетии Георгий Бесаев, сообщило вечером 1 сентября государственное ИА "Рес". "Георгию было 33 года. У него остался малолетний сын", - говорится в публикации в телеграм-канале агентства.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 13 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" также ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. По данным "Кавказского узла" на 2 сентября, власти подтвердили гибель на Украине не менее 2473 бойцов с юга России, в том числе не менее 206 бойцов из Северной Осетии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мобилизованный из Дагестана погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Два бойца из Карачаево-Черкесии убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 сентября 2023, 17:50

02 сентября 2023, 15:55

  • Суд отказался перевести Ибадоглу под домашний арест

    Суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест, поскольку не получил из СИЗО его медицинские документы, сообщил брат арестованного. Состояние здоровья политика ухудшается в камере изолятора, рассказал он.

02 сентября 2023, 15:00

02 сентября 2023, 14:04

02 сентября 2023, 13:06

  • "Матери Беслана" призвали ускорить расследование дела о теракте

    Расследование уголовного дела о теракте в Беслане до сих пор не завершено, заявили в 19-ю годовщину захвата школы представители "Матерей Беслана". Они призвали ускорить расследование и анонсировали обращение в суд для отмены запрета на уголовное преследование членов оперштаба по спасению заложников.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи