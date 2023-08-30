Офицер из Северной Осетии убит в военной операции

30 августа 2023, 19:51

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Давид Хугаев погиб на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там 206 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Ролан Бедоев стал 205-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Давид Хугаев погиб на Украине, сообщила администрация Правобережного района. Хугаев родом из селения Брут, окончил школу в Беслане, после чего поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище и окончил его. Ему было 24 года, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 206 военных из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.30 мск 20 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2459 бойцов с юга России, в том числе 1261 - СКФО и 1198 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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