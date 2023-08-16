Военный из Северной Осетии погиб на Украине

16 августа 2023, 19:01

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Ролан Бедоев погиб на Украине, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 205 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Мельник стал 204-м военным из Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Тарское Ролан Бедоев погиб в ходе специальной военной операции, сообщил глава Пригородного района Алан Гаглоев 26 июня в своем Telegram-канале.

Бедоеву было 28 лет, у него остались двое детей, проинформировал ранее Telegram-канал "КрыльяTV".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 205 военных из Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.00 мск 16 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2408 бойцов с юга России, в том числе 1241 - СКФО и 1167 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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