Прощание с погибшим. Скриншот фото Андрея Волхонского/V1 от 08.07.23,https://v1.ru/text/gorod/2023/07/08/72477551/?imageViewer=ivRecord

12 августа 2023, 22:50

Власти признали гибель на Украине 2400 военных с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официально подтверждена гибель в спецоперации на Украине 1236 военных из ЮФО и 1164 из СКФО. Лидером среди регионов юга России по числу погибших в ходе военной операции остается Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа июля была официально подтверждена представителями властей гибель в военной операции на Украине не менее 2350 бойцов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

С начала военной операции на Украине власти и силовые ведомства признали гибель как минимум 2400 военных из регионов СКФО и ЮФО. Согласно официальным данным, к 12 августа в военной операции погибли не менее 1236 военных из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших военных в СКФО, как и прежде, насчитывается в Дагестане: 595 человек. Кроме того, подтверждена гибель 203 бойцов из Северной Осетии, 163 – из Ставропольского края, 117 – из Чечни, 98 – из Кабардино-Балкарии, 39 – из Ингушетии и 21 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1164 военных из регионов Южного федерального округа погибли в военной операции. В том числе подтверждена гибель 462 бойцов из Волгоградской области, 280 – из Ростовской области, 182 – из Астраханской области, 178 – из Краснодарского края, 33 – из Адыгеи и 29 – из Калмыкии.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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Примечание:

"Офицер из Астраханской области убит в военной операции", "Контрактник из Кумылженского района погиб на Украине",  "Стало известно о гибели на Украине двух военных из Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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