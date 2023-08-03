Военнослужащий РФ. Фото: официальный сайт Минобороны РФ https://function.mil.ru

03 августа 2023, 21:26

Власти подтвердили гибель на Украине более 2350 военных

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Число бойцов с юга России, чья гибель в спецоперации на Украине подтверждена официально, достигло 2362, включая 1221 погибшего из ЮФО и 1141 из СКФО. Лидерство среди регионов юга России по числу погибших в спецоперации сохраняет Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июля была официально подтверждена представителями властей гибель в военной операции на Украине не менее 2300 бойцов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

С начала военной операции на Украине власти и силовые ведомства признали гибель в ней не менее 2362 военных из регионов СКФО и ЮФО. Согласно официальным данным, к 24 июля в военной операции погибли не менее 1221 военного из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших военных в СКФО, как и прежде, насчитывается в Дагестане: 587 человек. Кроме того, подтверждена гибель 200 бойцов из Северной Осетии, 160 – из Ставропольского края, 117 – из Чечни, 97 – из Кабардино-Балкарии, 39 – из Ингушетии и 21 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1141 военный из регионов Южного федерального округа погиб в военной операции. В том числе подтверждена гибель 455 бойцов из Волгоградской области, 279 – из Ростовской области, 176 – из Краснодарского края, 172 – из Астраханской области, 33 – из Адыгеи и 26 – из Калмыкии.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов должны не сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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