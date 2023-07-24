Власти подтвердили гибель на Украине 2300 военных с юга России

24 июля 2023, 20:41

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С начала военной операции на Украине представители властей и силовых структур сообщили о гибели 1207 военных из СКФО и 1093 - из ЮФО. Больше всего погибших насчитывается в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", к 17 июля была официально подтверждена представителями властей гибель в военной операции на Украине не менее 2250 бойцов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

С начала военной операции на Украине власти и силовые ведомства признали гибель в ней не менее 2300 бойцов из регионов СКФО и ЮФО. Согласно официальным данным, к 24 июля в военной операции погибли не менее 1207 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа.

Наибольшее число погибших военных в СКФО, как и прежде, насчитывается в Дагестане: 575 человек. Кроме того, подтверждена гибель 199 бойцов из Северной Осетии, 159 – из Ставропольского края, 117 – из Чечни 1 , 97 – из Кабардино-Балкарии 2 , 39 – из Ингушетии и 21 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1093 военных из регионов Южного федерального округа погибли в военной операции. В том числе подтверждена гибель 450 бойцов из Волгоградской области, 251 – из Ростовской области, 170 – из Краснодарского края, 164 – из Астраханской области, 33 – из Адыгеи и 25 – из Калмыкии.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов должны не сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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Источник: https://www.caucasianknot.net/articles/390656

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