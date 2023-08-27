27 августа 2023, 16:19

Боец из Южной Осетии погиб на Украине

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В военной операции российских войск на Украине погиб доброволец из Южной Осетии Артур Хачиров. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 12 бойцов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня в военной операции российских войск на Украине погиб 32-летний Ацамаз Сланов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 11 бойцов из Южной Осетии.

В военной операции на Украине погиб при "выполнении боевых задач" доброволец из Южной Осетии Артур Хачиров, сообщает сегодня государственное ИА "Рес". "Артуру было 33 года. У него осталось пятеро детей", - говорится в публикации в телеграм-канале агентства.

Таким образом, подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 12 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" также ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами. По данным "Кавказского узла" на 27 августа, власти подтвердили гибель на Украине не менее 2444 бойцов с юга России, в том числе не менее 205 бойцов из Северной Осетии.

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Примечание:

"Мобилизованный из Пятигорска погиб на Украине", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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