Защита Мусаевой опровергла сообщение о ее срочной госпитализации

25 апреля 2024, 22:47

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Зарема Мусаева пока остается в колонии, адвокаты добиваются ее перевода в лечебное учреждение, но о срочной госпитализации речь не идет, сообщила "Команда против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", сын Заремы Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, сообщил вечером 24 апреля, что ее увезли в больницу из аргунской колонии после резкого ухудшения состояния. По словам Янгулбаева, который не назвал источников своей информации, Мусаева утратила возможность передвигаться. Защита ранее сообщала, что Мусаева, несмотря на ухудшение состояния, не получает должного лечения - врачи только повысили ей дозу инсулина. 19 апреля стало известно, что врачи медкомиссии лишили Мусаеву возможности условно-досрочного освобождения, диагностировав у нее более легкую форму заболевания.

28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, указали правозащитники. Диабетическая катаракта требует лечения в специализированной клинике, констатировала врач.

Защита Заремы Мусаевой, которая пока остается в колонии, решает вопрос о ее стационарном лечении, но о срочной госпитализации речь не идет, сообщил ее адвокат Александр Савин.

Савин опроверг данные Янгулбаева о том, что Мусаеву увезли в больницу днем ранее. По словам защитника, осужденная пока остается в колонии.

Плановой госпитализации защита Мусаевой требует в связи с тем, что с марта женщина жалуется на боли, сообщила сегодня правозащитная организация.

"Я занимаюсь уже месяц темой лечения, необходимого обследования и госпитализации. После обращения к главе УФСИН РФ по Чеченской Республике наметился очевидный прогресс", — приводит слова Савина Telegram-канал "Команды против пыток"*.

В канале Янгулбаева, по состоянию на 22.45 мск сегодня, нет новой информации о состоянии и местонахождении Мусаевой.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде, после чего Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети.

В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского, позднее Верховный суд Чечни снизил ей срок до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. В марте 2024 года кассационная инстанция сократила срок Мусаевой еще на три месяца. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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