25 апреля 2024, 01:07

Ужесточен приговор Магомеду Атимагомедову

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Уроженцу Дагестана Магомеду Атимагомедову, осужденному по делу о нападении на сотрудников калмыцкой колонии и убийстве одного из них, заменили 25-летний срок пожизненным заключением. 

Как сообщал "Кавказский узел", в начале февраля 2024 года Верховный суд Калмыкии признал уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова виновными в попытке побега, убийстве и покушении на убийство и дезорганизации работы колонии. Атимагомедов был приговорен к 25 годам заключения, а Курамагомедов - к пожизненному сроку. 

Заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова обвинили летом 2022 года в нападении на сотрудников колонии, один из которых в результате ранения скончался. Позднее против заключенных также возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Атимагомедов, которого обвинили в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Адвокат заявляла, что Атимагомедову угрожают и он опасается за свою жизнь. 

Судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции ужесточила одному из двоих осужденных исправительной колонии №2 в Калмыкии приговор по делу о нападении сотрудников учреждения в августе 2022 года. Наказание ему заменено с 25 лет колонии особого режима на пожизненное лишение свободы, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Калмыкии 24 апреля. 

В сообщении ведомства не упоминаются фамилии осужденных, однако указано, что второму фигуранту дела изначально вынесенный пожизненный приговор оставили без изменения. Таким образом, из сообщения ясно, что наказание ужесточили Магомеду Атимагомедову. 

С каждого из осужденных взыскали по 1 млн рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда, отмечается в публикации на официальном сайте управления.

Следственный орган напомнил, что к моменту инцидента, произошедшего 5 августа 2022 года, один из осужденных, судимый, в том числе за грабеж, отбывал срок в 3,5 года. Второго заключенного, осужденного, среди прочего, за убийство, отправили в колонию на 15 лет.

Согласно версии обвинения, два заключенных с кустарно изготовленным оружием напали на сотрудников колонии, один из которых получил смертельные ранения, а второй - тяжкий вред здоровью. Еще шестеро сотрудников получили травмы. 

"Кавказский узел" также писал, что по подозрению в применении насилия к заключенным были взяты под стражу пять сотрудников калмыцкой колонии. При этом избитые осужденные из Дагестана, по словам защиты, рассказали, что их пытали около 40 человек. В январе 2023 года четверо сотрудников колонии отказались признать вину в причастности к пыткам, еще один на очной ставке отказался отвечать на вопросы. 12 марта 2023 года стало известно, что защите Магомеда Атимагомедова удалось добиться возбуждения второго уголовного дела о пытках в отношении двух сотрудников колонии Баатара Баканова и Армана Сагипова. 26 марта 2023 года стало известно об аресте шестого подозреваемого в пытках.

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Примечание:

"Ассоциация юристов потребовала остановить травлю адвокатов заключенных из Дагестана", "Против избитых в колонии заключенных из Дагестана возбуждено новое дело", "Заключенные калмыцкой колонии отозвали свои показания о пытках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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