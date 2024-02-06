Уроженцы Дагестана осуждены по делу об убийстве в калмыцкой колонии

06 февраля 2024, 20:36

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Верховный суд Калмыкии признал уроженцев Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова виновными в попытке побега, убийстве и покушении на убийство, и дезорганизации работы колонии. Атимагомедов приговорен к 25 годам заключения, а Курамагомедов - к пожизненному сроку.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии. Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением.Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Суд в Калмыкии признал двух обвиняемых, отбывающих наказание в коло.нии №2, виновными в покушении на побег с применением опасного для жизни насилия, убийстве и покушении на убийство, дезорганизации деятельности колонии. Один из заключенных также обвинялся в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, по этой статье он также признан виновным.

По версии следствия и суда, двое осужденных 5 августа 2022 года умышленно "совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести". "В результате произошедшего потерпевшие доставлены в лечебное учреждение, где один из них скончался, второму причинен тяжкий вред здоровью. В тот же момент один из обвиняемых совершил покушение на убийство одного осужденного, из числа лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении. Позднее в тот же день обвиняемые проникли на территорию общежития, где оказывая сопротивление при задержании, используя вышеуказанные предметы, применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении 6 сотрудников исправительного учреждения, которые получили травмы различной степени тяжести", - опубликовал Следком России по Калмыкии версию следствия.



Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет особого режима с ограничением свободы на срок 2 года, второму фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. С осужденных в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей с каждого, указано в сообщении ведомства на странице в "Контакте" от 5 февраля.

Адвокат Аза Алиева сообщила, что ранее ее подзащитный и Курамагомедов отказались от адвокатов. По ее мнению, это было ошибочное решение и можно было добиться меньшего срока - Атимагомедов приговорен к 25 годам заключения. "Атимагомедов <...> сказал, что принял такое решение в связи с тем, что хочет полностью положиться на Всевышнего и без борьбы принять то, что ему уготовано. В деле было много нарушений, противоречий, была масса возможностей в суде ссылаться на те или иные прорехи в следствии, но, увы, такой возможности Магомед мне, как своему защитнику, не оставил. Это было очень ошибочное решение, но это решение моего подзащитного, и я не могу его не принять", – процитировал ее слова "Черновик"ответила адвокат.

Мать Атимагомедова Заира сказала, что семья очень бы хотела обжаловать приговор, но сын не планирует, говорится в публикации.

Алиева добавила, что по делу о пытках четыре сотрудника колонии находятся в СИЗО, один – под домашним арестом.

Как писал "Кавказский узел", по подозрению в применении насилия к заключенным были взяты под стражу пять сотрудников колонии. Уроженцы Дагестана, которые были избиты в калмыцкой колонии, рассказали, что их пытали около 40 человек, большинство из которых не взято под стражу, сообщила адвокат одного из заключенных Аза Алиева. В январе 2023 года четверо сотрудников колонии отказались признать вину в причастности к пыткам, еще один на очной ставке отказался отвечать на вопросы. 12 марта 2023 года стало известно, что защите одного из заключенных Магомеда Атимагомедова удалось добиться возбуждения второго уголовного дела о пытках в отношении двух сотрудников колонии Баатара Баканова и Армана Сагипова. 26 марта 2023 года стало известно об аресте шестого подозреваемого в пытках.

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