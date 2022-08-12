Адвокат Атимагомедова заявила об угрозах в его адрес

12 августа 2022, 21:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Магомед Атимагомедов заявил, что планировал побег, так как сотрудники калмыцкой колонии ему угрожали обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила адвокат Азу Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Калмыкию для выяснения обстоятельств нападения заключенных на сотрудников колонии в республике. 8 августа правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. По данным руководителя проекта Владимира Осечкина, двое осужденных, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, ранее подвергались пыткам. Адвокат Аза Алиева посетила дагестанца Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жесточайше избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, говорится в сообщении. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам и насильственным действиям. Курамагомедов сильно избит, находится в подавленном психологическом состоянии, однако медпомощь ему оказали лишь за 10 минут до визита защитника. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, следствие должно обеспечить безопасность Курамагомедова и Атимагомедова, сообщила сегодня адвокат Курамагомедова Снежана Мунтян.

По данным СКР, вечером 5 августа двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) задержаны, дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения.

Адвокат Магомеда Атимагомедова Аза Алиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о встрече со своим подзащитным в СИЗО. "Состояние было крайне критическое, не мог стоять, сидеть, разговаривать, даже дышал с болезненной одышкой. На его теле не было ни единого места без ушибов, ссадин и порезов, глаза были заплывшие, не открывались, на руках глубокие порезы от наручников", - сказала она. По ее словам, когда он расстегнул робу, она увидела сильнейшие ожоги.

Алиева добавила, что Атмимагомедова заставляли подписать признательные показания. "Сказал, что никого не убивал, хотя его заставили подписать бумаги с признательными показаниями, признался, что планировал побег, но только потому что сотрудники (колонии) пугали его тем, что будут его раскручивать по статье 205 УК РФ (преступления экстремистского и террористического характера - Прим. "Кавказского узла") и всю оставшуюся жизнь он проведёт в тюрьме", - сообщила адвокат.

По требованию адвоката было проведено медосвидетельствование, но лишь "после того, как я подняла всю медчасть на уши", рассказала Алиева. "Помощь оказали тем, что дали одну таблетку пенталгина. На мой вопрос, какие средства дают ему от ожогов, и какие меры принимаются, начальник медицинской части ответила, что у них нет лекарств. Мази от ожогов я сама лично купила и привезла для Атимагомедова и Курамагомедова. Как рассказал Атимагомедов, его руки заковали в наручники, после чего за наручники подвешивали на стену, производили истязания, избивали ногами и подручными предметами в результате чего на его теле и образовались гематомы, ссадины, царапины, которые покрывают все тело, в том числе, руки, ноги, спину. Указанные повреждения являются следствием применения необоснованной физической силы к нему. Кроме этого неизвестными лицами на него был вылит кипяток, в результате чего образовались сильные ожоги на всем теле, которые, возможно, в дальнейшем потребуют пластической операции по пересадке кожи", - заявила адвокат.

По словам Алиевой, Атимагомедову угрожают убийством. "В адрес моего подзащитного, с его слов, со стороны неизвестных (силовиков) поступают угрозы убийством, которые он оценивает реально, так как находится в организации, которая им подконтрольна. Он говорит, что боится, что его жизнь и здоровье находятся под угрозой", - сообщила она.

Адвокат добавила, что поданы жалобы и заявления о преступлении. "Обращения направлены в прокуратуру Республики Калмыкия, в Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия, в Следственный отдел по городу Элиста Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Калмыкия, в Общественную наблюдательную комиссию Республики Калмыкия, уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкия, Общественную палату Российской Федерации", - отметила она. Ответ Алиева получила только от Общественной палаты РФ, которая сообщила, что обращение адвоката зарегистрировано.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился к омбудсмену Калмыкии Валерию Чубу с просьбой проверить жалобы на пытки уроженца Дагестана Магомеда Атимагомедова, который обвиняется в нападении на сотрудников колонии.

В офисе уполномоченного по правам человека Калмыкии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что получены обращения адвоката Азы Алиевой и уполномоченного по правам человека Дагестана Джамала Алиева, в котором он просил Валерия Чуба проверить жалобы на пытки Атимагомедова.

Валерий Чуб еще не ответил на просьбу о проверке, заявили в офисе уполномоченного по правам человека по Дагестану. "На данный момент ответ ещё не получен. Мы опубликуем информацию, как только получим", - сказала представитель офиса.

Члены ОНК по Калмыкии отказались от комментариев.

Атимагомедов жаловался родным на издевательства и дискриминацию в колонии, сообщила его мать. "Мой сын Магомед неоднократно жаловался, что его и ещё таких же мусульман подвергают дискриминации в этой колонии, не дают совершать намаз, забирают и выбрасывают коврики", - рассказала Заира Атимагомедова корреспонденту "Кавказского узла". Сын ей рассказывал. что во время чтения Корана ему угрожали преследованием по экстремисткой статье. "Из-за этого мы с ним написали письмо в УФСИН России с просьбой о переводе его по месту прописки, мы прописаны и живём в Астрахани, тут родились", - отметила оно, но, по ее словам, обращение осталось без реакции.

По ее словам, чтение Корана часто становилось основанием для помещения Атимагомедова в карцер "Сына часто закрывали на 15 суток без причин. Когда я спрашивала, почему, за что, он рассказал, что когда находят его с Кораном в руках, то сразу закрывают". - подчеркнула она. По ее словам, несмотря на это, сын заявлял, что не оставит молитвы и чтение Корана.

Атимагомедов осужден за угон автомобиля, но вину он не признал, сообщила его мать. "Он не признал, потому что была машина друга, они четыре человека катались по городу. Мой сын сел за руль, хотел поводить, но врезался в дерево. Хозяин машины, который был рядом, написал заявление, что мой сын хотел угнать машину. Только как её угоняют, когда в ней четыре человека, включая хозяина, до сих пор не пойму", - подчеркнула она.

Заира добавила, что ее "сердце разрывается от боли". "За что они так до полусмерти поиздевались над 22-летним парнем, чем он им мешал. У меня такой добрый и отзывчивый сын", - сказала она. Мать Атимагомедова сообщила, что в последний раз она общалась с сыном в начале июня. После этого он на связь не выходил.

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