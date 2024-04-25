Власти Чечни отчитались о примирении более 2500 разведенных супружеских пар

25 апреля 2024, 07:35

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Специальные комиссии, созданные по указанию Рамзана Кадырова, воссоединили в Чечне 2565 разведенных супружеских пар, отчитался гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", 11 ноября 2023 года власти Чечни рапортовали, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, воссоединили в республике 2485 семейных пар.

С 4 июля 2017 года, когда в Чечне начали работать комиссии по урегулированию семейных конфликтов, по 30 марта текущего года в республике выявлено 5688 разведенных пар, воссоединено 2565 семейных пар. Общее количество детей в них составляет 4890, сообщил 24 апреля на своем сайте гостелеканал "Грозный".

Напомним, комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, отметили аналитики 10 февраля 2024 года, комментируя отчет о воссоединении семей в Чечне.

Ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов заявил, что комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами. В состав комиссий входят представители духовенства, общественных организаций, муниципальных образований и МВД, привел 7 августа 2017 года его слова ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не желают обращаться в полицию, отметили они.

Ранее в Чечне широкий общественный резонанс вызвала история о смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Ее похоронили ночью. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга, который утверждал, что Мадина погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка.

По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родственников Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

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