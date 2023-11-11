Власти Чечни отчитались о примирении 2485 разведенных супружеских пар

11 ноября 2023, 09:26

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Спецкомиссии, созданные по указанию главы Чечни Рамзана Кадырова, воссоединили в республике 2485 разведенных супружеских пар, отчитался гостелеканал "Грозный".

Как сообщал "Кавказский узел", по указанию главы Чечни Рамзана Кадырова в июле 2017 года в республике были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. В Чечне воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали 10 февраля аналитики, комментируя отчет о воссоединении семей в республике.

В Чечне с 2017 года члены комиссии по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей воссоединили 2485 семейных пар, сообщила 10 ноября на своей странице в соцсети Instagram* ЧГТРК "Грозный".

"[За этот период] выявлено разведенных пар – 5612 <…>, количество детей в воссоединенных семьях – 4779", – отметил гостелеканал.

Напомним, ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов заявил, что комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами. В состав комиссий входят представители духовенства, общественных организаций, муниципальных образований и МВД, привел 7 августа 2017 года его слова ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники в июне 2020 года назвали критической ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили они.

В частности, широкий общественный резонанс в Чечне ранее вызвала история о смерти жительницы Гудермеса Мадины Умаевой, которая была похоронена ночью. Умаева скончалась 12 июня 2020 года в доме своего супруга, который утверждал, что Мадина погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка.

Родственники Умаевой рассказали, что между нею и супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой было эксгумировано 20 июня 2020 года, а через три дня в дело вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что у близких Умаевой нет ни одного подтверждения того, что в ее смерти виновен супруг. Мать Умаевой извинилась после этого за слова о насильственной смерти дочери.

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