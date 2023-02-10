Принуждение стало главным фактором практики воссоединения семей в Чечне

10 февраля 2023, 23:25

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Воссоединение семей в Чечне происходит под давлением и зачастую становится травматичным для тех, кто в силу разных факторов решил развестись, указали президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова и соучредитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова, комментируя отчет о воссоединении более 2350 семей в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года по распоряжению главы Чечни были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. В июле 2018 года власти Чечни рапортовали о воссоединении 1500 разведенных супружеских пар. Однако местные жители усомнились в прочности браков, восстановленных по требованию властей.

С 2017 года в Чечне воссоединено 2359 разведенных семейных пар, сообщило 8 февраля агентство "Чечня сегодня" в своем Telegram-канале.

В деятельности властей Чечни по воссоединению разведенных семей есть фактор принуждения, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Разводы и расставания бывают разными. Иногда людям действительно нужно пережить какую-то ситуацию или адаптироваться к партнеру. Но бывают и тяжелые ситуации, когда жить вместе невозможно. В большинстве случаев это на самом деле принуждение. Не могут тысячи семей развестись без причины и быть реально готовы преодолеть все свои обиды, непонимание, разочарование. Даже Ислам дает право на развод. Вопрос совместной жизни очень сложный. И непонятно, каким образом можно воссоединить разведенных, если развод уже состоялся, имею ввиду по религиозному обычаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, воссоединение должно быть самостоятельным желанием двух сторон. "Возможно, шанс по-новому взглянуть на ситуацию, здраво и без эмоций, может сыграть свою роль и привести к настоящему воссоединению семьи. Но оно должно быть естественным, а не насильственным. Ситуации разные. Когда людей насильно воссоединяют, это происходит и достаточно часто, особенно когда уже создана другая семья, или есть реальное непонимание и несовместимость, это травматично для всех. Особенно для женщины, которую силой внедрили в семью", - подчеркнула она.

После развода дети не всегда остаются с семьей отца, указала она. "В данной ситуации нельзя обобщать. Иногда на самом деле мать может быть ближе к детям. Но что делать в случаях, когда мать решилась на развод как раз-таки из-за отношения отца к детям? Когда была проблема не в ее отношениях с мужем, а в его отношении с детьми? Наличие разногласий в семье, разделенность семьи на несколько внутренних ячеек сильно травмирует детей", - выразила мнение она.

Муфтий Чечни Салах Межиев 28 января заявил, что родственникам не следует запрещать детям видеться с матерью после развода родителей. Призыв муфтия при бездействии властей и общества едва ли повлияет на мужчин в республиках Северного Кавказа, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

С ней согласилась журналистка, соучредитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. "Да, конечно, все это происходит по принуждению. Это насилие над человеком, человеческой природой. Кого легче принудить - мужчину или женщину? Речь идет о Чечне, где есть мнение Кадырова и остальных. Поэтому нет однозначного ответа, кого легче принудить. Все боятся Кадырова, вне зависимости от того, женщина ты или мужчина", - сказала она "Кавказскому узлу".

С практикой, при которой мужчина соглашается на восстановление семьи, но женщину, с которой он расстался, "возвращает" в семью в качестве второй жены, она не сталкивалась.

"Условия совместного проживания чаще всего становятся некомфортными именно для женщины. Если супруги, решили разойтись, значит на то были причины. Они и так друг друга не любили, но их заставляют, принуждают снова быть вместе. Тут ни о каком взаимоуважении речь не может быть. Наоборот, это еще один повод для депрессии женщин", - отметила она.

По ее словам, дети не всегда лишены возможности общаться с матерью после развода родителей."Я не знаю таких случаев, когда женщина ушла, а муж не давал видеться с детьми и вот благодаря усилиям Кадырова их воссоединили, после чего у нее появилась возможность общаться с детьми. Таких случаев я не знаю, поэтому не могу сказать, что "воссоединение" семьи увеличивает время, которые дети проводят со своей матерью", - сказала она.

Разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж или его родственники хотят оставить детей себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, рассказали в июле 2019 года правозащитники.

В процессе воссоединения 2359 разведенных семейных пар в Чечне, конечно, есть и случаи, когда пары без принуждения решили вновь создать семью, уверена, представительница организации, которая занимается защитой прав женщин в регионе Северного Кавказа, пожелавшая остаться неназванной.

"Среди них есть такие случаи, когда с ними поговорили, посоветовали, и они приняли такое решение. Не думаю, что все пары решили воссоединиться по принуждению. Конечно, большинство пришло к такому решению в результате давления, принуждения, уговоров, но не все. Мне кажется, что в республике принуждать можно как женщин, так и мужчин, поскольку если власти говорят, то все обязаны выполнять", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, практика, при которой мужчина соглашается на восстановление семьи, но женщину, с которой он расстался, "возвращает" в семью в качестве второй жены, и условия ее жизни становится менее комфортными, чем условия "новой", молодой жены, не является распространенной.

"Такие случаи мне не известны, поэтому полагаю, что эта практика не распространена. Но и сказать, что такие истории исключаются, тоже не могу. Просто надо понимать, что вряд ли власти воссоединили семьи, которые распались 8-10 лет назад и муж успел жениться во второй раз. Скорее речь про семьи, где совсем недавно возникли разногласия", - отметила она.

Правозащитница допускает, что воссоединение увеличивает время, проведенное матерью с детьми. "Когда дети остаются с отцом после развода, то чаще всего у матери мало возможностей на общение с детьми. И в случае воссоединения таких семей дети вновь обретают возможность общаться с матерью каждый день" - подчеркнула она.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал нарушение права жительницы Москвы Элиты Магомадовой, бывший муж которой в 2013 году увез их сына в Грозный и не давал ей видеться с мальчиком. Даже после гибели отца ребенка суд в Чечне отказался передать его матери, оставив мальчика с бабушкой. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти не провели тщательного рассмотрения дела об опеке над ребенком, и присудил Элите Магомадовой компенсацию в 15 тысяч евро.

Жители Северного Кавказа лавируют между шариатом, российским законодательством и адатным правом, что приводит к непроясненности норм и правил поведения в обществе, следствием которой становится нарушение прав женщин, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" активисты и правозащитники. По мнению экспертов, Элите Магомадовой удалось добиться исполнения решения суда о возвращении ребенка вопреки сложившимся в Чечне традициям и неэффективности правовой системы России.

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