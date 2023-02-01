Правозащитницы скептически оценили слова Межиева о встречах матерей с детьми

01 февраля 2023, 01:11

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Призыв муфтия Чечни Салаха Межиева не запрещать матерям в случае развода видеться с детьми при бездействии властей и общества едва ли повлияет на мужчин в республиках Северного Кавказа, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев 28 января заявил, что родственникам не следует запрещать детям видеться с матерью после развода родителей.

Разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж или его родственники хотят оставить детей себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, рассказали в июле 2019 года правозащитники.

Журналистка издания "Настоящее время" Аида Мирмаксумова не думает, что призыв муфтия Чечни не запрещать матерям встречи с детьми окажет влияние на мужчин.

«Я, честно говоря, не ожидала бы, что ситуация [после призыва муфтия Чечни - прим. "Кавказского узла"] в корне изменится. В любом случае каждый случай - индивидуальный. Очень часто семьи бывших мужей прячут детей, не дают встречаться с матерями, придумывая разные причины. У каждого случая свои причины. Кто-то хочет денег за детей - материнский капитал, кто-то просто из-за вредности, кто-то коллекционирует детей в прямом смысле, чтобы требовать у государства денег», - сказала она 31 января корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, распространенной практикой является и то, когда говорят, что мать сама отказалась от детей. «О проблемных случаях мы узнаем, поскольку матери считают огласку последней надеждой. И практически всегда детям, родственникам, соседям говорят, что мать отказалась от детей. Раз ты не смогла терпеть, предпочла уйти, значит, ты отказалась от детей и не имеешь права с ними видеться», - отметила она.

Мирмаксумова привела как пример, когда жительницу Чечни разлучили с детьми и не разрешали увидеть их. «Я, как журналист, писала текст о чеченках, которых разлучили с детьми. Одна из них родила двоих детей в Австрии, у них были австрийские паспорта, но муж тайно вывез их в Чечню. При этом у мужа было политическое убежище. Мать много лет не видела своих детей. Муж там женился уже второй, третий раз. Мать детей судилась с ним, но муж не разрешал видеться с детьми ни мать, на бабушку. Дети жили в ужасных условиях. Отец выгонял также мать других своих детей, потом требовал от матерей алиментов, а от государства - денег для содержания детей. Суд постановил, чтобы он давал ее матери видеться с детьми, но он этого не соблюдал. И в подобных случаях муфтият - не указ для таких мужчин», - сообщила она.

Дагестанская журналистка и правозащитница из организации "Марем" Светлана Анохина призналась корреспонденту "Кавказского узла", что удивлена заявлением муфтия Чечни.

«Меня это удивило, поскольку, как показывает наш опыт, муфтият всегда защищает мужчин, а женщин крайне редко. И не только муфтият, но и в целом чеченские власти. Мы все знаем, что чеченской женщине очень и очень трудно отстаивать свои материнские права, жить со своими детьми. Что сподвигло муфтия делать такое заявление, учитывая эту ситуацию? Мне кажется, заявление имеет политический подтекст. Были также случаи, когда женщины обращались к духовным лидерам, в муфтият, но им говорили, что развод произошел по их вине, что они плохие матери, поэтому и не дают видеться с детьми», - рассказала она.

Удачных примеров, когда матерям в конце концов разрешали видеться с детьми в Чечне, она не помнит. «Ни одного такого случая не вспомню. По Ингушетии тоже не помню. По Дагестану было несколько удачных кейсов. В целом на Кавказе призывы держать женщин построже всегда работают, а призывы соблюдать права женщин, хотя бы рамках ислама, не работают. И нет механизма, который бы позволял женщине рассчитывать на справедливое рассмотрение ее дела», - подчеркнула она.

По ее мнению, слова муфтия не повлияют на поведение мужчин. «Они как нарушали права женщин, так и будут нарушать. На поведение мужчин эти слова не повлияют. Я не помню ни одного случая, когда поведение мужчины по отношению к женщины обсуждалось в какой-то мечети. Но вот поведение женщин обсуждают охотно», - сказала она.

Практика запрета встреч детей с матерями характерна для Чечни и Ингушетии, отметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

«Именно в этих республиках проблема стоит остро и не решалась долгие годы. Подобные случаи иногда можно встретить и в других республиках, но, скорее, как исключение. Для Чечни и Ингушетии же это традиция. И только в последние годы женщины стали бороться за своих детей», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, призыва муфтия недостаточно, чтобы повлиять на ситуацию. «Конечно, слов будет недостаточно. Когда выгодно и вопрос касается некоторых адатов, то религия многими отодвигается на второй план. Ведь ислам запрещает разлучение детей с матерью до определенного возраста. И вообще запрещает то, в какой форме это происходит в регионе. Так же, как религия запрещает и "убийства чести". С другой стороны, мы наблюдаем трансформацию адатов с подачи местной власти. Поэтому, если она подключится к решению вопроса, то эффект будет. Очень важно, что муфтий обратил внимание на этот вопрос. Эта проблема актуальная, и она разрушила многие жизни», - подчеркнула она.

Напомним, в мае 2020 года ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 12,5 тысячи евро жительнице Чечни Асе Губашевой, муж которой не вернул ей дочь после развода. Губашева родила дочь в 2012 году, за два года до развода с мужем, и ребенок остался с отцом, который запретил бывшей жене общаться с дочерью.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал нарушение права жительницы Москвы Элиты Магомадовой, бывший муж которой в 2013 году увез их сына в Грозный и не давал ей видеться с мальчиком. Даже после гибели отца ребенка суд в Чечне отказался передать его матери, оставив мальчика с бабушкой. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти не провели тщательного рассмотрения дела об опеке над ребенком, и присудил Элите Магомадовой компенсацию в 15 тысяч евро.

Жители Северного Кавказа лавируют между шариатом, российским законодательством и адатным правом, что приводит к непроясненности норм и правил поведения в обществе, следствием которой становится нарушение прав женщин, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" активисты и правозащитники. По мнению экспертов, Элите Магомадовой удалось добиться исполнения решения суда о возвращении ребенка вопреки сложившимся в Чечне традициям и неэффективности правовой системы России.

При этом в Чечне суды не всегда оставляют детей с отцом, рассказала в 2019 году "Кавказскому узлу" директор автономной некоммерческой организации "Женщины за развитие" Либкан Базаева. "Точную статистику никто не ведет. Возможно, это происходит в 40-50 процентах случаев, и это, конечно, много. Это не означает, что матери не могут оспорить эти решения – они добиваются пересмотра, но это стоит большого труда", – сообщила она.

Случаи, когда отец получил опеку и препятствует бывшей жене во встречах с ребенком, не редкость, добавила Базаева. По ее словам, суд может определить график посещений, но женщине и в этом случае придется побороться за выполнение решения.

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