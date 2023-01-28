Призыв муфтия Чечни не запрещать матерям встречи с детьми вызвал скепсис в соцсети

28 января 2023, 16:44

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Родственникам не следует запрещать детям видеться с матерью после развода родителей, заявил муфтий Чечни Салах Межиев. Некоторые пользователи Instagram* поддержали муфтия, их оппоненты указали, что у духовенства нет реального влияния в таких ситуациях.

Как писал "Кавказский узел", разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж или его родственники хотят оставить детей себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, рассказали в июле 2019 года правозащитники.

Муфтий Чечни Салах Межиев призвал не запрещать детям видеться с матерью, когда родители в разводе. Мать имеет большое значение для ребенка, подчеркнул он. "Религия обязывает мусульман не препятствовать встречам детей с матерью", - сказал Межиев. Он также призвал родственников супругов "не сеять ненужными разговорами раздор", а пытаться примирить стороны, сообщило 27 января ИА "Грозный-информ".

Публикация о заявлении муфтия размещена также на странице агентства в Instagram*. К 16.40 мск под ней размещен 221 комментарий. Авторы многих из них поддержали призыв Салаха Межиева. "Ни одному мужчине не понять, когда мать разлучают с ребёнком, это подобно смерти, заживо вырывают сердце… Слёзы женщины лишат всяких благословений Всевышнего этих мужчин", - написал, в частности, пользователь с ником nedvizhimost_kazan.

"По какой бы причине ни разошлись муж с женой, дети должны быть с мамой, и не [следует] запрещать маме в общении", - высказала мнение likalim9. "К таким вещам не призывать надо, а жёстко пресекать!" – написал sobare__lyamnash.

Некоторые пользователи указали, что представители муфтията не могут помочь матерям в таких ситуациях. "Если бы ещё муфтият принимал сторону матери, когда дело доходит до разбирательств. Начинают разводить руками и физически никак не могут помочь в решении вопроса. Да, выслушают обе стороны и [...] хотят помочь, но по факту абсолютный ноль", - написала h_milana_s.

"Четыре раза обращалась в муфтият, писала заявление, ничего не сделали, развели руками из-за того, что дети отказываются видеться с матерью, типа они отказались от матери. Но я знаю, что их на это вынудили, ни один ребёнок не откажется от матери, по себе знаю", - высказала мнение luna16reg. "Кавказский узел" не может проверить достоверность этих сообщений.

"Если бы применялись какие-то меры на уровне субъекта, республики к таким родственникам, которые запрещают ребёнку видеться с детьми, этот вопрос был бы исчерпан. Я имею ввиду именно муфтиятом, чтобы у них [духовенства] были какие-то рычаги давления на них [светские власти]!" – написала renessa9595.

Напомним, в мае 2020 года ЕСПЧ обязал российские власти выплатить 12,5 тысячи евро жительнице Чечни Асе Губашевой, муж которой не вернул ей дочь после развода. Губашева родила дочь в 2012 году, за два года до развода с мужем, и ребенок остался с отцом, который запретил бывшей жене общаться с дочерью.

В апреле 2018 года ЕСПЧ признал нарушение права жительницы Москвы Элиты Магомадовой, бывший муж которой в 2013 году увез их сына в Грозный и не давал ей видеться с мальчиком. Даже после гибели отца ребенка суд в Чечне отказался передать его матери, оставив мальчика с бабушкой. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти не провели тщательного рассмотрения дела об опеке над ребенком, и присудил Элите Магомадовой компенсацию в 15 тысяч евро.

Жители Северного Кавказа лавируют между шариатом, российским законодательством и адатным правом, что приводит к непроясненности норм и правил поведения в обществе, следствием которой становится нарушение прав женщин, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" активисты и правозащитники. По мнению экспертов, Элите Магомадовой удалось добиться исполнения решения суда о возвращении ребенка вопреки сложившимся в Чечне традициям и неэффективности правовой системы России.

При этом в Чечне суды не всегда оставляют детей с отцом, рассказала в 2019 году "Кавказскому узлу" директор автономной некоммерческой организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева. "Точную статистику никто не ведет. Возможно, это происходит в 40-50 процентах случаев, и это, конечно много. Это не означает, что матери не могут оспорить эти решения - они добиваются пересмотра, но этого стоит большого труда", - сообщила она.

Случаи, когда отец получил опеку и препятствует бывшей жене во встречах с ребенком, не редкость, добавила Базаева. По ее словам, суд может определить график посещений, но женщине и в этом случае придется побороться за выполнение решения.

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