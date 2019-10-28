Власти Чечни объявили сюжет об Исламе Кадырове козырем в полемике с Тумсо

28 октября 2019, 16:13

Чеченские власти продемонстрировали преимущество в споре с критиком кадыровского режима Тумсо Абдурахмановым, предоставив ему полные версии видеозаписей о жестокости бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. Блогер возразил, что получил эти видео от своего источника три недели назад, и расценил скандальный телесюжет о Кадырове как попытку опередить его публикации.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября стало известно о том, что республиканское ИА "Чечня Сегодня" возглавил журналист телеканала "Грозный" Чингиз Ахмадов, который регулярно публиковал в соцсети видеоответы блогеру Тумсо Абдурахманову, споря с его аргументами и защищая чеченские власти.

Тумсо Абдурахманов, объявленный в России в федеральный розыск, живет в Польше, где пытался получить убежище. Причиной уголовного преследования в России Тумсо называл конфликт с высокопоставленным родственником Рамзана Кадырова. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с чеченскими чиновниками, об этих диспутах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Директор ИА "Чечня Сегодня" Чингиз Ахмадов опубликовал 27 октября видеоселфи, в котором сообщил, что направил в Telegram-бот Тумсо Абдурахманова ссылку на все имеющиеся у него видеоматериалы о действиях бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова.

"Мы показали спецрепортаж про Ислама Кадырова. Вот уже третий день прошел с этого момента. И я-то ждал, что польский блогер [отреагирует], но… третий день. И, так как [...] нам скрывать абсолютно нечего, я лично послал польскому блогеру весь этот восьмичасовой материал. Там больше восьми часов видеозаписи. Абдурахманов, дерзай, копайся, показывай, мы и сами будем показывать. Уверен, что ты будешь стараться максимально оболгать каждый кусочек из этих видеозаписей, но, в принципе, мы уже показали самые жесткие моменты", – сказал директор информагентства на видео, опубликованном на его странице в Instagram.

24 октября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеокадры, на которых бывший мэр Грозного Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Сведения о таком поведении мэра Грозного стали в 2015 году поводом для его увольнения, пояснил пресс-секретарь главы Чечни.

Публикация Чингиза Ахмадова, набрала, по состоянию на 16.12 мск, 11,3 тысячи просмотров, под ней размещено 353 комментария. Авторы многих из них поддержали выпад в адрес Абдурахманова. "Хорошо сказал. А что ему еще остается, кроме молчания? Нечего ему ответить", – написал, в частности, пользователь pariza_95.

"Польскому беглецу интересны только провокации, да и то – только выгодные ему", – предположил enginoev_zandak. "Самое время для Тумсо признать поражение", – написал kartez_95.

"Для польского блогера спецрепортаж про бывшего мэра Грозного нанес страшный удар по его репутации... А говорил Тумсо, в частности, как раз о соцнеравенстве [в Чечне] и т. д.... И тут бац – видеосюжет, который показал наглядно, что власти Чечни не допустят беззакония, кем бы он ни был", – поделился мнением borz__95reg.

Пользователь с ником novosti__ing__ счел публикацию Чингиза Ахмадова нелогичной. "Значит, вам на руку, раз решили не скрывать видео, а прямо скинуть Тумсо))) Тут что-то не так, кому выгодна была вся эта катавасия, для кого снимали все эти видео?" – написал он.

"Странным" назвал заявление Ахмадова и сотрудник одной из НПО Чечни Аслан. "Зачем Ахмадову понадобилось отправлять компромат на Ислама Кадырова Тумсо? Какой в этом смысл? Он и так комментирует любую более-менее значимую информацию и активно критикует власти и самого Ахмадова. Здесь какая-то игра, мне кажется", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тумсо озвучил собственную версию мотивов выпуска в эфир сюжета ЧГТРК



Тумсо Абдурахманов отреагировал на публикацию директора "Чечня Сегодня" 27 октября в прямом эфире, запись которого доступна на YouTube-канале блогера. "Я не планировал это молчание, я не думал, что помолчу три дня и тем самым вызову у них панику, недоумение, и они будут в спешке пытаться что-то сделать", – с иронией сообщил блогер.

Абдурахманов пояснил, что скандальные видеоролики появились в его распоряжении еще в начале октября. "С 4 октября по 10 октября все эти материалы методично, один за другим, я получал, скачивал, отсматривал, изучал", – сказал на видео Абдурахманов. Он уточнил, что не публиковал видео с Исламом Кадыровым из соображений безопасности человека, который переслал их ему в начале октября.

По версии Тумсо Абдурахманова, чеченское ТВ опубликовало видеозаписи Ислама Кадырова после того, как стало известно о том, что эти материалы попали к блогеру. "В одном из недавних эфиров мне задали вопрос: "Тумсо, могут ли кадыровцы пытать женщин"? Я сказал: "Да, еще как могут, и скоро я вам это покажу". И в этот момент они поняли, что эти материалы находятся у меня в руках. Как они об этом узнали, кто слил им информацию – я не могу сейчас вас посвящать в эти подробности", – сказал Абдурахманов.

После этого власти Чечни решили первыми опубликовать видеозаписи Ислама Кадырова, пояснил блогер. Он назвал сам факт публикации "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова. "Никогда ничего подобного еще не происходило. Никогда не показывали чиновника пытающим людей", – сказал Абдурахманов.

Публикацию ЧГТРК блогер назвал "единственно правильным ходом" властей Чечни. "Либо вы должны были дождаться, пока я эти материалы опубликую, и потом оправдываться, либо вам нужно было самим опубликовать эти материалы и попытаться преподнести [так], что это вы такие хорошие", – сказал он.

Абдурахманов также указал на нелогичность версии об увольнении Ислама Кадырова с поста мэра Грозного за его методы работы с местными жителями. Ислам Кадыров после увольнения занял более высокую должность, пояснил блогер.

Ислам Кадыров возглавил мэрию Грозного в ноябре 2012 года. После увольнения в июле 2015 года он возглавил администрацию главы и правительства Чечни. В ноябре 2016 года Ислам Кадыров был назначен вице-премьером правительства республики по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми структурами и муниципальными образованиями.

Переход с должности мэра Грозного на пост руководителя администрации главы и правительства Чечни – не наказание, а "неимоверное повышение", подчеркнул Тумсо Абдурахманов. "Здесь несостыковка: либо он [Рамзан Кадыров] их [видеозаписи] тогда увидел и покрывал два года своего родственника, либо он их только сейчас увидел, и, значит, уволил его [Ислама Кадырова] не за это", – прокомментировал версию ЧГТРК блогер.