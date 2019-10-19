Активный критик Тумсо Абдурахманова заслужил повышение в должности

19 октября 2019, 04:01

Журналист ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов назначен директором республиканского информационного агентства "Чечня Сегодня". Ахмадов регулярно публикует в соцсети видеоответы блогеру Тумсо Абдурахманову, споря с его аргументами и защищая чеченские власти.

Как писал "Кавказский узел", на встрече с представителями местных СМИ 14 апреля Рамзан Кадыров заявил о "новых вызовах" для республики. По его словам, журналисты должны остановить "лжецов, распространяющих сплетни". В связи с этим Кадыров объявил о реорганизации средств массовой информации, а курировать процесс поручил руководителю ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву. Блогер Тумсо Абдурахманов, с которым кадыровские чиновники очно и заочно спорили на протяжении нескольких месяцев, назвал мобилизацию чеченских СМИ своей победой.

Публичные дискуссии чиновников с блогером - первый продолжительный открытый диалог чеченской власти с оппозиционно настроенными людьми. Дебаты с чиновниками, которые принесли известность Абдурахманову, начались на фоне почти двухнедельного митинга в октябре 2018 года в соседней Ингушетии. Онлайн-споры Тумсо и протесты ингушских активистов поставили вопрос о соблюдении прав на свободу слова и свободу собраний, указано в видео "Кавказского узла" "Кадыровцы vs Тумсо: главные выводы из диспута".

Журналист ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов назначен руководителем информационно агентства «Чечня Сегодня». Ахмадов известен в Чечне как автор цикла документальных фильмов «Иллюзия», обличающем лидеров самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия*, и как непримиримый оппонент чеченского блогера Тумсо Абдурахманова - с ним Ахмадов ведет заочный спор в своем Instagram.

«Руководителем информагенства «Чечня Сегодня» назначен известный тележурналист Чингиз Ахмадов. Одновременно с этим в состав агентства включены газеты "Столица плюс", «Молодежная смена», «Ан-Нур»», - сообщил представитель Минпечати Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший директор ИА «Чечня Сегодня» Артур Гичкаев назначен директором информагенства «Грозный-информ», а бывший руководитель «Грозный-информ» Али Темирханов стал директором нового государственного автономного учреждения "Издательский дом", в который вошли журналы «Вайнах», «Орга», «Нана» и детское издание «Стел1ад» (Радуга) на чеченском языке.

О реорганизации местных СМИ и новых назначениях объявил директор ЧГТРК "Грозный", помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. По его замыслу, такие перестановки должны повысить качество работы чеченских СМИ. Чиновник, курировавший процесс реорганизации, назвал главной задачей местных журналистов противостояние "информационным вбросам со стороны".

Жители Чечни называют повышение Чингиза Ахмадова ожидаемым. «Он был на хорошем счету у руководства: выпустил цикл фильмов о временах Ичкерии (Органы власти Чеченской республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием - прим. "Кавказкого узла") с критикой тогдашних руководителей, что явно пришлось по вкусу Кадырову. И к тому же Ахмадов постоянно вел заочные дискуссии с блогером Тумсо Абдурахмановым, это тоже пошло ему «в зачет», - полагает местный житель Салавди.

Местный журналист Магомед связывает повышение Ахмадова в первую очередь с его борьбой против Тумсо. По его мнению, Ахмадов заслужил статус "главного оппонента Тумсо со стороны чеченских властей".

«Чингиз отличился тем, что постоянно критикует Тумсо, постоянно пытается опровергнуть его заявления и сообщения, выставляет его в неприглядном свете. До открытых диспутов между ними не доходило. Тумсо называет Ахмадова не иначе, как «иллюзионистом ЧГТРК». Теперь возможности Ахмадова в деле дискредитации Абдурахманова, да и любых других критиков нынешних властей, существенно расширятся», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На Instagram журналиста подписаны 21,6 тысяч пользователей. С 8 августа до 18 октября Чингиз Ахмадов опубликовал 30 постов, из них лично Тумсо Абдурахманову посвящены 12. Самая популярная из этих публикаций появилась 31 августа, она набрала по состоянию на 2.30 мск 19 октября 34 529 просмотров и 145 комментариев. В этом видео Ахмадов продолжает начатый еще 23 августа заочный спор с Абдурахмановым по поводу строительства мечетей в Чечне и открытия самой большой в Европе мечети "Гордость мусульман" в Шали. Ахмадов высказывается об Абдурахманове подчеркнуто пренебрежительно и используют в своих видео фотожабы с ним. Для своего последнего видео, опубликованного 16 октября, Ахмадов создал картинку: он сам сидит за столом, а на столе перед ним лежит голова Тумсо с красными рогами.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики полагают, что Ахмадов ведет своей заочный спор с Тумсо Абдурахмановым по личной инициативе, без специального указания от начальства.

«Это была скорее всего его личная инициатива, чтобы показаться, отметиться, выразить свою преданность. Хотя все его потуги имели отрицательный результат, сам факт, что он делал все, чтобы отстоять интересы власти, дало результат, он пошел на повышение. Каких-то позитивных результатов в споре с Тумсо ни один из [кадыровских чиновников] не добился, поэтому обвинять этого деятеля в проигрыше тоже невозможно. Он делал все, чтобы каким-то образом реабилитировать власть, потому и заслужил это место», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, комментируя повышение Чингиза Ахмадова.

«Я абсолютно уверена, что Ахмадова никто не принуждал дискутировать с Тумсо, и его назначение не связано с этим. Действующей власти Тумсо уже даже не интересен, зачем им искать критикующих блогеров и журналистов», - сказала правозащитница Асет Мальсагова корреспонденту «Кавказского узла».

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев тоже не склонен связывать повышение Ахмадова с его деятельностью по разоблачению Тумсо Абдурахманова.

«Убежден, что назначение на должность руководителя ИА «Чечня Сегодня» Чингиза Ахмадова связано с его профессиональной деятельностью, а с не дискуссиями с оппонентами. Он в региональном информационном и сетевом поле человек известный и продуктивный», - сказал Гереев корреспонденту «Кавказского узла».

* - Органы власти Чеченской республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.