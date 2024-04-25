Противники делимитации вновь заблокировали несколько трасс в Армении

25 апреля 2024, 12:41

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Протестующие против делимитации армяно-азербайджанской границы заблокировали сегодня автодорогу Ереван – Бавра, а жители Тавуша перекрыли мост в селе Киранц. Заблокированными также остаются дороги Ереван – Гюмри и Ереван – Горис.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы ученики старших классов школы в селе Баганис Тавушской области Армении отказались идти на занятия.

Противники делимитации армяно-азербайджанской границы перекрыли межгосударственную дорогу Ереван – Бавра. Полиция призвала их разблокировать трассу. Силовики дали время активистам разблокировать дорогу, в противном случае пригрозили "специальными действиями". Трансляцию акции протеста ведет издание 168.am, ее перевод выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции скандируют "Никол – предатель!", "Никол, уходи!".

В Тавушской области жители села Киранц заблокировали мост, через который проходит дорога, ведущая из Армении в Грузию. Протестующие заявили, что поступила информация, что сегодня планируют разминирование участка границы.

"Мы теряем Армению, люди думают, что беспокоимся только о наших домах", – заявил один из участников акции, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Остаются перекрытыми дороги Ереван – Гюмри и Ереван – Горис. Кроме того, автотрасса заблокирована в Мартуни, сообщил сегодня телеграм-канал "Armenian Life".

Напомним, протесты против делимитации границы в Тавушской области начались 19 апреля. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий. 24 апреля полиция отчиталась о задержании 13 человек на одной из акций протеста. Сегодня ночью акции протеста продолжили жители общин Воскепар и Киранц.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

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