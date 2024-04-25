Жители Тавуша продолжают блокировать трассу у сел Воскепар и Киранц

25 апреля 2024, 02:06

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Акция протеста в Тавушской области Армении продолжается, дорога возле сел Киранц и Воскепар остается заблокированной жителями общины. Согласованная властями делимитации границы нарушит коммуникации в районе, заявляют участники акции.

Как писал "Кавказский узел", протесты в Тавушской области начались 19 апреля, когда Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий. 24 апреля полиция отчиталась о задержании 13 человек на одной из акций протеста.

Эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Протестующие в ночь на 25 апреля остаются на дороге дорогу, ведущей из Армении в Грузию, движение по трассе заблокировано. Акции протеста продолжаются на участках возле общин Воскепар и Киранц, передал со ссылкой на трансляцию с места событий корреспондент “Кавказского узла”.

Жители общин не планируют прекращать протестную акцию и останутся на дороге на всю ночь, заявили участники акции в прямом эфире медиа-портала 168.am.

Вместе с местными жителями на дороге присутствуют представители Армянской Апостольской Церкви, которые пришли поддержать протестующих

Священнослужитель Товмас заявил журналистам, что в Тавушской области он назначен ответственным за молодежное крыло и всегда был рядом с народом. Он призвал не удивиться присутствию духовенства на протестных акциях. "Быть с народом - наш образ жизни", - заявил священник.

Он призвал всех соотечественников встать на защиту Армении. "Я представляю, какой стыд я должен испытывать, если спустя годы мой внук спросит меня, а чем я занимался в период, когда нашу родину сдавали, а я отвечу, что я не занимался политикой, делал свое дело и так далее. Я не хочу пережить такой стыд, мне сложно было бы смотреть моим внукам в глаза", - отметил священнослужитель.

На место акции протеста в Тавушской области приехал бывший министр обороны Армении Сейран Оганян. На встрече с протестующими жителями он назвал действия властей односторонней уступкой земель Азербайджану под принуждением.

По словам Оганяна, фактически власти проводят не делимитацию, а демаркацию, которой должна была предшествовать делимитация. "Власти Армении демаркируют границы без проведения делимитационных работ. Это опасно в первую очередь тем, что не отмечаются принципы работ и всего процесса. Будущая уже демаркированная граница не должна послужить дальнейшей эскалации, напряженности а регионе. По этой логике Азербайджан первым должен покинуть захваченные более 200 кв.км территории Армении", - заявил он.

Бывший глава Минобороны добавил, что в ходе процесса не учитываются права местных жителей - вопросы территорий, пастбищ, водохранилищ, а также водопроводы, электропроводы, дороги и другие коммуникации. Он подчеркнул, что только после решения всех вопросов с коммуникациями можно приступить к делимитационным работам.

В достигнутой армянской и азербайджанской сторонами договоренности указан срок завершения работ - 15 мая. "Как можно знать дату завершения конфликта, пусть даже на конкретном участке границы? Это означает, что армянская сторона идет на конкретные шаги под принуждением Баку", - сказал он.

Оганян добавил, что неправильный процесс определения границ нарушает общую систему безопасности Армении, что впоследствии помешает провести делимитацию и демаркацию границ корректно. Дорога стратегической важности, которая одновременно является внутригосударственной и межгосударственной, остается, по его словам, под вопросом.

О нерешенных проблемах коммуникаций говорят и другие специалисты, критикуя действия властей в Тавуше. Нерешенных проблем на границе слишком много; так, дорога, связывающая села Тавушской области, согласно опубликованной карте, в нескольких местах должна будет пересечь расчерченную границу, заявил картограф Рубен Галчян корреспонденту "Кавказского узла"

"Чтобы избежать проблем, необходимо будет построить новую дорогу, которая обойдет все "зигзаги". Но это не так уж и легко, поскольку это горная местность", - отметил Галчян.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

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