Полиция отчиталась о 13 задержанных на акции протеста в Армении

24 апреля 2024, 14:41

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На акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном были задержаны 13 человек, материалы по пяти из них переданы в Следственный комитет, сообщили в полиции Армении. Пострадавший в стычке с силовиками Мигран Махсудян остается в больнице, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля полковник запаса Мигран Махсудян, который участвовал в протестной акции возле КПП "Баграташен", был доставлен в больницу после стычки протестующих с полицейскими. Задержанные активисты отпущены из полиции, за исключением лидера партии "Демократическое единство" Сурена Петросяна, сообщил депутат от оппозиционной фракции "Армения" Артур Саргсян.

23 апреля противники односторонней делимитации границы между Арменией и Азербайджаном перекрыли дорогу, ведущую к таможенному посту "Баграташен" на границе с Грузией, но после переговоров с полицией разблокировали ее. Силовики задержали более 20 человек, сообщили активисты.

В результате столкновения у КПП "Баграташен" 23 апреля полицейские задержали 13 человек, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

По его словам, материалы по пяти задержанным были переданы в Следственный комитет. "Остальные освобождены из полицейского участка", - отметил Саргсян.

Бывший глава общины Баганис Тавушской области Нарек Саакян сегодня навестил в больнице Миграна Махсудяна, который родом из Тавушской области и живет в селе Воскепар. Махсудян остается в больнице, но "настроен на продолжение борьбы", сказал Саакян корреспонденту "Кавказского узла".

Связаться с самим Миграном Махсудяном корреспонденту "Кавказского узла" сегодня не удалось, он недоступен.

Сын Миграна Махсудяна заявил, что его отца доставили в больницу Ноемберяна после применения грубой силы со стороны силовиков. По его словам, Махсудян получил сильные удары в область головы. "Самочувствие неважное, у него сильные головокружения, врачи настаивают на том, чтобы он продолжал стационарное лечение, оставался в больнице под присмотром врачей", - сказал журналистам сын пострадавшего, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Он добавил, что врачи планируют проведение дополнительного обследования на компьютерном томографе для точного диагностирования.

Активисты инициативы "Тавуш во имя родины" обнародовали заявление с критикой действий властей в отношении участников протестов. Член инициативы "Тавуш во имя родины" Мигран Махсудян с "тяжелыми травмами" остается в больнице, говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Авторы заявления призывают соответствующие органы дать правовую оценку произошедшему и возбудить уголовное дело в отношении полицейских, применивших "несоразмерную силу". Активисты также обратились к омбудсмену Армении и международным правозащитным организациям.

Напомним, протесты в Тавушской области проходят с 19 апреля. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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