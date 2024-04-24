Более 20 активистов задержано возле КПП "Баграташен"

24 апреля 2024, 01:30

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Полиция разогнала участников протестной акции на границе с Грузией, которые протестуют против односторонней делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Более 20 человек доставили в полицию.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля противники односторонней делимитации границы между Арменией и Азербайджаном во главе со священником отцом Багратом перекрыли дорогу, ведущую к таможенному посту "Баграташен" на границе с Грузией, но после переговоров с полицией заблокировали ее.

Причинами недовольства жителей армянского приграничья стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Участникам акции около КПП "Баграташен" удалось вечером 23 апреля перекрыть участок дороги, ведущей к пропускному пункту. Полиция стянула свои подразделения и, применив силу, вытеснила протестующих, а также их машины с дороги. Между полицейскими и активистами произошло столкновение.

Полицейские подвергли приводу более 20 человек, точное число уточняется, сообщила инициатива "Тавуш за родину". Среди задержанных лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян и полковник запаса Мигран Махсудян.

Миграна Махсудяна отпустили из полиции, так как он получил травмы. Он находится в медицинском центре Ноемберна, пишет News.am.

После задержаний, согласно инициативе, активисты направились к полицейскому участку в Ноемберяне в поддержку активистов. По данным инициативы, столкновение с активистами спровоцировали сами полицейские.

"Из нас никто не нарушал закон. Его нарушает человек, сидящий в здании правительства", - заявил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви отец Баграт, который возглавляет протестную акцию.

Число задержанных участников акции около КПП "Баграташен" будет названо после уточнения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции Армении.

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном 23 апреля перекрыли трассу Ереван-Севан. Дорога в Грузию, проходящая через несколько сел в Тавушской области, также оставалась закрытой. К середине дня трасса Ереван-Севан была разблокирована, часть демонстрантов отправилась в столицу для участия в шествии.

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