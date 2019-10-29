Молчание властей спровоцировало споры о судьбе Ислама Кадырова

29 октября 2019, 13:31

Скандал с публикацией видео о жестокости Ислама Кадырова не получил резонанса в официальных структурах, констатировали жители Чечни и пользователи соцсетей. Они выразили опасения, что проверка публикации не приведет к уголовному преследованию бывшего мэра Грозного.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео.

Уже после скандала в соцсетях появились видеозаписи, на которых человек, похожий на Ислама Кадырова, находится на отдыхе и демонстрирует хорошее настроение. Герой одного из роликов подчеркивает, что запись происходит 27 октября.

Скандал с Исламом Кадыровым не получил продолжения в официальном медиапространстве, обратили внимание некоторые жители Чечни.

"После выхода сюжета на ЧГТРК были ожидания, что будет серьезное разбирательство по этому поводу. Тем более что официально было объявлено о начале проверки. Ожидали, что ЧГТРК продолжит раскрывать эту тему, тем более, речь шла о восьмичасовых видеоматериалах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Роза.

"Пожурят его за беспредел, и на этом все может закончиться. Зря что ли, пресс-секретарь Рамзана [Кадырова] тогда в репортаже назвал его «порядочным и богобоязненным человеком» и намекнул, что у него были проблемы из-за приема сильнодействующих лекарств после автоаварии", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Салавди.

Сведения о поведении Ислама Кадырова ранее стали поводом для его увольнения, заявил после публикации ЧГТРК пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Пользователи соцсетей призвали наказать бывшего мэра и его окружение. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал публикацию "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова и обратил внимание, что чиновник в 2015 году был не просто уволен с должности мэра, а повышен в должности. В своем видео Абдурахманов также резко раскритиковал Альви Каримова за слова о "порядочности и богобоязненности" Ислама Кадырова.

Публикацией ЧГТРК должны были заинтересоваться федеральные правоохранители, считает бывший сотрудник правоохранительных органов Умар. "По идее, в республике уже должна была работать следственная группа из Москвы, потому что речь идет о явных нарушениях норм федерального законодательства со стороны высоких должностных лиц. А надеяться на то, что местная полиция или Следком что-то предпримут против родственника главы Чечни, просто наивно, хотя многие и сейчас думают, что Рамзан возьмет да и накажет по всей строгости всех этих беспредельщиков", - сказал бывший силовик корреспонденту "Кавказского узла".

"Почему-то сам Рамзан [Кадыров] никак всю эту ситуацию не прокомментировал, хотя прежде грозил наказать за нарушение закона любого чиновника или силовика, невзирая на родственные связи и заслуги. [...] Но вместо этого – глухое молчание. И сотрудники ЧГТРК, что обещали показать другие видеосъемки с беспределом бывшего мэра, тоже притихли", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Рамзан.

На странице Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" ежедневно публикуются поздравления в адрес приближенных и отчеты об участии в официальных мероприятиях. Историю с Исламом Кадыровым глава Чечни при этом не прокомментировал. 27 октября в комментарии к записи Рамзана Кадырова о рабочей поездке в Веденский район пользователь Ivana Sanfacruz обратился к главе Чечни с вопросом.

"Как вы это можете прокомментировать, уважаемый Рамзан Кадыров? Чеченский канал показал видео, на котором бывший мэр Грозного Ислам Кадыров (кстати племянник Рамзана Кадырова) бьет бедную женщину шокером", - написал пользователь. Глава Чечни, по состоянию на 13.28 мск 29 октября, не отреагировал на этот вопрос.

Ислам Кадыров – племянник и зять Рамзана Кадырова. Возглавив мэрию Грозного в 2012 году, 25-летний Ислам Кадыров стал самым молодым градоначальником в истории России. В 2015 году он перешел на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ислама Кадырова.

МВД России и Следственный комитет, а также МВД по Чечне и республиканское управление СКР, по состоянию на 13.28 мск, не опубликовали на своих сайтах сообщения об итогах проверки публикации ЧГТРК "Грозный".

Пользователи соцсетей продолжают критиковать Ислама Кадырова

Некоторые пользователи соцсетей в комментариях к публикациям об истории с Исламом Кадыровым также выразили сомнения в том, что скандал закончится уголовным делом.

"Для современного общества, для современного мира то, что делается в данных регионах - это просто отвратительно, это аморально и неадекватно. Насилию нет прощения и поощрения, от него надо избавляться, но, к сожалению, этого не происходит опять же в этих регионах", - высказал, в частности, свое мнение пользователь YouTube Maxim Voge в комментарии к сюжету "Русской службы BBC" об Исламе Кадырове.

Видеосюжет Тумсо Абдурахманова "Как и почему "слили" Ислама Кадырова", опубликованный 28 октября, набрал к 13.28 мск 29 октября более 335 тысяч просмотров, под ним размещено 3,6 тысячи комментариев. Некоторые из авторов новых комментариев также выразили возмущение поведением Ислама Кадырова.

"Я думал, что уважение у них [чеченцев] есть, тем более к своим женщинам, тем более возраста их тёть и матерей... Ох, как я ошибался", - написал, в частности, Shemriel Gavasheli. "Мы уважаем своих женщин и стариков. [...] Кадыровцы - это ещё не народ", - возразил пользователь с ником Name Name.

"Ужас, что с вами чеченцами происходит?! Вас же и так мало, столько пережили, столько горя испытали... Неужели ради богатств временных разменяли единство народа? Печально всё это", - написал Нуркен Нуркен. "Если такое снимают на камеру, страшно представить что остаётся за кадром", - прокомментировал Bazan SS.

Пользователь Facebook Илья Вайцман в комментарии к посту Игоря Эйдмана об Исламе Кадырове обратил внимание на уникальность ситуации. "Привлекать российские власти для решения подобных конфликтов для Кадырова, так скажем, "нетипично", причем вообще", - написал он.

Вайцман также указал, что подоплека конфликта неочевидна. "Чтобы сдать близкого родственника российскому закону (что скандал само по себе) - там должны были такие контры случиться [...] Видимо, там та еще "схватка бульдогов под ковром" происходит", - написал Илья Вайцман.

Напомним, блогер Тумсо Абдурахманов, живущий в Польше и известный критикой властей Чечни, сообщил 27 октября, что получил видео с Исламом Кадыровым от своего источника в начале октября. По версии Абдурахманова, власти Чечни обнародовали скандальные видео, чтобы опередить его публикации и избежать необходимости реагировать на критику со стороны блогера.